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  • 08.05.2019 09:59
  • Son Güncelleme: 08.05.2019 09:59

canlı yayınında mehir cinayeti ile ilgili şok gelişme! 8 Mayıs canlı yayın

Tüm Türkiye Konya'da işlenen Büyükşen cinayetine kilitlendi... ve ekibi Necla ve Metin Büyükşen çiftinin katili veya katillerini arıyor. Her geçen gün birbirinden korkunç detayların ortaya çıktığı ı Sert'in 8 Mayıs canlı yayınında mehir cinayeti olduğu düşünülen Konya olayı hakkında pek çok ayrıntı daha ortaya çıkacak. Tüm gözle Necla ve Metin Büyükşen çiftinin oğlu 'e çevirildi. Peki Necla ve Metin Büyükşen çiftinin katili kim? Hepsi Müge Anlı 8 Mayıs yeni bölümünde. Müge Anlı ile Tatlı Sert hafta içi her gün ATV'de!

ATV CANLI YAYIN

canlı yayınında Konya'da öldürülen Metin Büyükşen ve Necla Büyükşen çiftinin cinayeti aydınlatılmaya çalışılıyor. 'den 12 olumlu atış artığı izi çıkması ı Sert programında olay oldu. Müge Anlı, geçtiğimiz günlerde canlı yayından sinirlenerek kaçan Uğur Büyükşen ve Büyükşen çiftinin cinayeti hakkında ilginç detaylara değindi. Müge Anlı ve ekibi kızlarının gözü önünde öldürülen Necla ve Metin Büyükşen çiftinin katillerini aramaya devam ediyor.

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