ATV CANLI YAYIN

Müge Anlı canlı yayınında Konya'da öldürülen Metin Büyükşen ve Necla Büyükşen çiftinin cinayeti aydınlatılmaya çalışılıyor. Uğur Büyükşen'den 12 olumlu atış artığı izi çıkması Müge Anlı ile Tatlı Sert programında olay oldu. Müge Anlı, geçtiğimiz günlerde canlı yayından sinirlenerek kaçan Uğur Büyükşen ve Büyükşen çiftinin cinayeti hakkında ilginç detaylara değindi. Müge Anlı ve ekibi kızlarının gözü önünde öldürülen Necla ve Metin Büyükşen çiftinin katillerini aramaya devam ediyor.