Müge Anlı 8 Mayıs canlı yayınında mehir cinayeti ile ilgili şok gelişme! Sürpriz tanık 08.05.2019 13:07

Tüm Türkiye Konya'da işlenen Büyükşen cinayetine kilitlendi... Müge Anlı ve ekibi Necla ve Metin Büyükşen çiftinin katili veya katillerini arıyor. Her geçen gün birbirinden korkunç detayların ortaya çıktığı Müge Anlı ile Tatlı Sert'in 8 Mayıs canlı yayınında mehir cinayeti olduğu düşünülen Konya olayı hakkında yeni bir tanık daha ortaya çıktı. Tanığın verdiği ifadeler sonrası olayın gidişatı değişebilir. Peki Necla ve Metin Büyükşen çiftinin katili kim? Hepsi Müge Anlı 8 Mayıs canlı yayınında. Müge Anlı ile Tatlı Sert hafta içi her gün ATV'de!