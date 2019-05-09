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Payitaht Abdülhamid dizisinin başrolü Bülen İnal hakkında şaşırtan gerçek! Bu gerçeği çok az kişi biliyor...

Payitaht Abdülhamid dizisinde 'Abdülhamid Han' karakterine can veren, sevilen oyuncu Bülent İnal'ın özel hayatı hayranları tarafından araştırılmaya başlandı. Ünlü oyuncunun annesi Sedef İnal'ı görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Dizinin Abdülhamid Han'ı, Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafta oğlu Çınar ve annesi Sedef İnal'a yer verdi. İşte Payitaht Abdülhamid dizisinin 'Abdülhamid Han'ı başarılı oyuncu Bülent İnal'ın ve diğer ünlülerin anneleri...

09.05.2019 22:26 - Son Güncelleme: 09.05.2019 22:40
Payitaht Abdülhamid dizisinin başrolü Bülen İnal hakkında şaşırtan gerçek! Bu gerçeği çok az kişi biliyor...

Payitaht Abdülhamid dizisinin sevilen oyuncusu Bülent İnal'ın annesi Sedef İnal'ı görenler şaşırdı.

Payitaht Abdülhamid dizisinin başrolü Bülen İnal hakkında şaşırtan gerçek! Bu gerçeği çok az kişi biliyor...

Abdülhamid Han karakterine can veren ünlü oyuncu Instagram hesabından paylaştığı karede oğlu Çınar ve annesi Sedef İnal'a yer verdi.

Payitaht Abdülhamid dizisinin başrolü Bülen İnal hakkında şaşırtan gerçek! Bu gerçeği çok az kişi biliyor...

İşte Payitaht Abdülhamid dizisinin başrol oyuncusu Bülent İnal'ın ve diğer ünlülerin anneleri...

Payitaht Abdülhamid dizisinin başrolü Bülen İnal hakkında şaşırtan gerçek! Bu gerçeği çok az kişi biliyor...

Bülent İnal

Payitaht Abdülhamid dizisinin başrolü Bülen İnal hakkında şaşırtan gerçek! Bu gerçeği çok az kişi biliyor...

Bülent İnal'ın annesi Sedef İnal

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