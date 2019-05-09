Payitaht Abdülhamid dizisinin başrolü Bülen İnal hakkında şaşırtan gerçek! Bu gerçeği çok az kişi biliyor...

Payitaht Abdülhamid dizisinde 'Abdülhamid Han' karakterine can veren, sevilen oyuncu Bülent İnal'ın özel hayatı hayranları tarafından araştırılmaya başlandı. Ünlü oyuncunun annesi Sedef İnal'ı görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Dizinin Abdülhamid Han'ı, Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafta oğlu Çınar ve annesi Sedef İnal'a yer verdi. İşte Payitaht Abdülhamid dizisinin 'Abdülhamid Han'ı başarılı oyuncu Bülent İnal'ın ve diğer ünlülerin anneleri...

09.05.2019 22:26 - Son Güncelleme: 09.05.2019 22:40 BU GALERİYİ PAYLAŞ





