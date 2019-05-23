Müge Anlı canlı yayınında Ecrin bebekle ilgili jandarmaya gelen son dakika ihbarı: Üvey babanın yengesi Lütfiye, Ecrin'i... 23.05.2019 12:07

Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında Ecrin bebekle ilgili son dakika gelişmesi yaşandı! Atv ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında bugün, Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kaybolan ve 16 gündür kendisinden haber alınamayan Ecrin bebekle ilgili jandarmadan son dakika bilgisi geldi! Ecrin Kurnaz'ın üve babası Deniz'in yengesi hakkında ortaya atılan korkunç iddia üzerine değerlendirme yapan Müge Anlı, bu ihbarın inandırıcı olmadığını belirtti. İşte 23 Mayıs Müge Anlı canlı yayınında Ecrin bebekle ilgili son dakika gelişmeleri!