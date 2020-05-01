Müge Anlı 12. sezonda kan donduran cinayetler, şok itiraflar! Türkiye günlerce onları konuştu...
Cinsel istismar, faili meçhul kayıp ve cinayetler, din istismarı, kan donduran itiraflar gibi birçok olayı, 12 sezondur Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ele alan Türkiye'nin sevdiği başarılı sunucu Müge Anlı, 2019 - 2020 sezonunda yine milyonları ekran başına kilitledi. Corona virüs salgını nedeni ile programa ara vermek zorunda kalan Müge Anlı'da bu sezon ele alınan konular tüyler ürpertti. Akılalmaz iddialar, dehşet veren gerçekler derken, milyonların merak ettiği "Müge Anlı'da bugün ne oldu?" sorusu Türkiye gündemini belirledi. Peki Müge Anlı yeni sezonda neler oldu? İşte Müge Anlı 12. sezondaki cinayetler ve olaylar!
ATV ekranlarında 2008 yılından bu yana kesintisiz yayın hayatına devam eden Müge Anlı ile Tatlı Sert inanması güç, film senaryolarından çıkmış konu ve konuklarıyla izleyiciyi ekran başına kilitliyor. Palu ailesi ile sarsılan Türkiye, Müge Anlı'nın 12. sezonunda bakın hangi cinayetlere ve olaylara şahit oldu... İşte Takvim.com.tr'nin gün gün takip ettiği Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bu sezonda yaşananlar!
HÜSEYİN KASNAKÇI CİNAYETİ İTİRAF ETTİ!
Hüseyin Kasnakçı, Kemal Büyükdeniz cinayetini itiraf etti! Müge Anlı'da işlenen bir cinayet daha aydınlandı. 48 yaşındaki Kemal Büyükdeniz, 15 Ağustos Perşembe günü Mersin Anamur'daki yaylada silahla vurularak öldürülmüştü. Kemal Büyükdeniz cinayetindeki sır perdesi aralandı. Hüseyin Kasnakçı, Kemal Büyükdeniz cinayetini itiraf etti!
Kemal Büyükdeniz ile aralarında arazi sorunu bulunan komşusu Hüseyin Kasnakçı, cinayeti itiraf etti. Kemal Büyükdeniz'in Hüseyin Kasnakçı'nın küs olduğu yeğenine araziyi satmak istemesinden kaynaklı iki komşu arasında gerginlik yaşanmıştı. Kemal Büyükdeniz'in cenaze törenine de katılan Hüseyin Kasnakçı, cinayeti itiraf etti. Yaylada işlenen cinayetle ilgili 7 kişi gözaltına alındı. Hüseyin Kasnakçı savcılığa sevk edildi.