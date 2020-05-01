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Müge Anlı 12. sezonda kan donduran cinayetler, şok itiraflar! Türkiye günlerce onları konuştu...

Cinsel istismar, faili meçhul kayıp ve cinayetler, din istismarı, kan donduran itiraflar gibi birçok olayı, 12 sezondur Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ele alan Türkiye'nin sevdiği başarılı sunucu Müge Anlı, 2019 - 2020 sezonunda yine milyonları ekran başına kilitledi. Corona virüs salgını nedeni ile programa ara vermek zorunda kalan Müge Anlı'da bu sezon ele alınan konular tüyler ürpertti. Akılalmaz iddialar, dehşet veren gerçekler derken, milyonların merak ettiği "Müge Anlı'da bugün ne oldu?" sorusu Türkiye gündemini belirledi. Peki Müge Anlı yeni sezonda neler oldu? İşte Müge Anlı 12. sezondaki cinayetler ve olaylar!

01.05.2020 22:55 - Son Güncelleme: 01.05.2020 23:29 BU GALERİYİ PAYLAŞ





