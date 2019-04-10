Müge Anlı canlı yayında evlat katili olan babanın gösterdiği yerde ceset bulundu! İşte cesedin çıkartılma anı!
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında oğlunu öldürdüğünü itiraf eden baba Arif Karakollu, canlı yayında gözaltına alınmıştı. Nevşehir Derinkuyu İlçe Jandarma ekipleri, oğlu Engin Karakollu'yu tek kurşunla döşünden vurduğunu itiraf eden babanın gösterdiği yerde cesedi aramak için çalışmalara başladı. Arif Karakollu'nun Müge Anlı canlı yayında anlattığı her şey doğru çıktı. Tam da gösterilen yerde Engin Karakollu'nun cesedine ulaşıldı. İşte Müge Anlı canlı yayınında bugün yaşanan o anlar...
Müge Anlı canlı yayınında oğlunu öldürdüğünü itiraf eden baba Arif Karakollu, canlı yayında gözaltına alındıktan sonra Nevşehir Derinkuyu İlçe Jandarma karakoluna götürüldü. Evlat katili olan babanın sorgusu tamamlandı. Adliyeye sevk edilen baba, hakim karşısına çıkaca. Bu sırada 10 Nisan Müge Anlı canlı yayınında, Arif Karakollu'nun, oğlu Engin Karakollu'yu öldürdüğü ve daha sonra gömdüğü yer gösterildi. Oğlunun cesedini canlı yayında gören anne, gözyaşlarını tutamadı.
MÜGE ANLI'DAKİ ENGİN KARAKOLLU'NUN CESEDİ BULUNDU! - TIKLA - İZLE
Engin Karakollu, iddialara göre kaybolmadan önce babasının küçükbaş hayvanlarını da satıyordu. Müge Anlı ekibi, kayıp olduğu söylenen Engin Karakollu'nun ailesiyle birlikte yaşadığı Kuyulutatlar Köyünün Muhtarı Hürrem Demir'le görüştü..
İki yıl önce Engin Bey'in anne ve babasını şiddet uyguladığını söylerken, kayıp gencin, dengesiz tavırlarının olduğunu, anne ve babasıyla sayısız tartışma yaşadığını ve evlenemediği için de sıkıntı çektiğine tanık olduğunu anlattı.
Engin Karakollu'yu en son gördüğünde evinin önünde gri renkli lüks bir otomobille gördüğünü daha sonra Engin Bey'in bu araçla kaza yaptığını öğrendiğini söyledi.
Yaşanan olaya tanıklık ettiği dönemin ise yaklaşık 13 ay önce olduğunu vurguladı. Anne ve babasının oğullarından korktuğunu, ailenin çocuklarından kaçtığını açıkladı.
Engin Karakollu'nun yaşadığı yerin çevre sakinleri ise kayıp adamın ailesini darp ettiğine şahit olduklarını, kendisinin şiddete meyilli olduğuna tanıklık ettiklerini anlattılar.
Ailenin son zamanlarda huzursuz olduğunu, anne ve babadan çocuklarının şehir dışında çalışmaya gittiğini kendilerine anlattıklarını söylediler.
"OĞLUM BANA CİNSEL TACİZDE BULUNACAKTI"
Yaşanan tüm bu gelişmelerden sonra baba Arif Karakollu, Müge Anlı canlı yayınında oğlunu tek kurşunla öldürdüğünü itiraf etti. Korkudan yastığının altında tüfekle yatan baba Arif Karakollu, oğlunu öldürdüğünü bu sözlerle itiraf etti: "Her gün gelip beni tehdit ediyordu. Bana cinsel tacizde bulunacaktı. Kendimi korumak için tüfeğim yatağımın altında yatıyordum. Onu döşünden tek kurşunla vurdum. Hemen öldü. Sonra onu mandıranın kenarına gömdüm. Toprağı 1 metre falan kazdım. Üzerini de samanlarla örttüm. Ben bunlardan önce size başvurup anlatacaktım ama onlar benden önce davrandı. Huzurlu uyuyamıyorum. Pişmanım ama mecbur kaldım."