Müge Anlı canlı yayında evlat katili olan babanın gösterdiği yerde ceset bulundu! İşte cesedin çıkartılma anı!

Engin Karakollu, iddialara göre kaybolmadan önce babasının küçükbaş hayvanlarını da satıyordu. Müge Anlı ekibi, kayıp olduğu söylenen Engin Karakollu'nun ailesiyle birlikte yaşadığı Kuyulutatlar Köyünün Muhtarı Hürrem Demir'le görüştü..

İki yıl önce Engin Bey'in anne ve babasını şiddet uyguladığını söylerken, kayıp gencin, dengesiz tavırlarının olduğunu, anne ve babasıyla sayısız tartışma yaşadığını ve evlenemediği için de sıkıntı çektiğine tanık olduğunu anlattı.

Engin Karakollu'yu en son gördüğünde evinin önünde gri renkli lüks bir otomobille gördüğünü daha sonra Engin Bey'in bu araçla kaza yaptığını öğrendiğini söyledi.