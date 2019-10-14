Roma'dan Barış Pınarı Harekatı'na destek veren Cengiz Ünder için son dakika kararı! Feshi istenmişti...

İtalya Serie A'da Roma ve Juventus forması giyen Cengiz Ünder ile Merih Demiral, Barış Pınarı Harekatı'na destek paylaşımlarında bulunmuştu. Milli yıldızlarımızın bu paylaşımları, daha önce ırkçı söylemleriyle öne çıkan aşırı sağcı senatör Roberto Calderoli'yi rahatsız etmiş ve 'İstiyorlarsa evlerine gitsinler' ifadesini kullanmıştı.İtalya basınında geniş yer tutan ve çok konuşulan bu durumla alakalı olarak Cengiz Ünder'in sözleşmesinin feshi istenmişti. Roma'nın son kararı belli oldu. İşte süreç ve Roma'nın son dakika Cengiz Ünder açıklaması...

14.10.2019 16:30 - Son Güncelleme: 14.10.2019 16:40 BU GALERİYİ PAYLAŞ





