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Roma'dan Barış Pınarı Harekatı'na destek veren Cengiz Ünder için son dakika kararı! Feshi istenmişti...

İtalya Serie A'da Roma ve Juventus forması giyen Cengiz Ünder ile Merih Demiral, Barış Pınarı Harekatı'na destek paylaşımlarında bulunmuştu. Milli yıldızlarımızın bu paylaşımları, daha önce ırkçı söylemleriyle öne çıkan aşırı sağcı senatör Roberto Calderoli'yi rahatsız etmiş ve 'İstiyorlarsa evlerine gitsinler' ifadesini kullanmıştı.İtalya basınında geniş yer tutan ve çok konuşulan bu durumla alakalı olarak Cengiz Ünder'in sözleşmesinin feshi istenmişti. Roma'nın son kararı belli oldu. İşte süreç ve Roma'nın son dakika Cengiz Ünder açıklaması...

14.10.2019 16:30 - Son Güncelleme: 14.10.2019 16:40
Roma'dan Barış Pınarı Harekatı'nda destek veren Cengiz Ünder için son dakika kararı! Feshi istenmişti...

Milli futbolcumuz Cengiz Ünder sosyal medya hesabından asker selamı verdiği bir fotoğrafı paylaşmıştı.

Roma'dan Barış Pınarı Harekatı'nda destek veren Cengiz Ünder için son dakika kararı! Feshi istenmişti...

Başarılı oyuncunun bu paylaşımı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı'na desteği ifade ediyordu.

Roma'dan Barış Pınarı Harekatı'nda destek veren Cengiz Ünder için son dakika kararı! Feshi istenmişti...

Ancak bu paylaşım İtalya'nın bazı kesimlerinde hoşnutsuzlukla karşılandı.

Roma'dan Barış Pınarı Harekatı'nda destek veren Cengiz Ünder için son dakika kararı! Feshi istenmişti...

Daha önce ırkçı söylemleriyle öne çıkan aşırı sağcı senatör Roberto Calderoli, "Eğer Merih Demiral ve Ünder milliyetçilik yapmak, Kürtlere karşı Türkleri savunmak istiyorlarsa, evleri İstanbul ya da Ankara'ya geri dönsünler."

Roma'dan Barış Pınarı Harekatı'nda destek veren Cengiz Ünder için son dakika kararı! Feshi istenmişti...

"Beşiktaş, Fenerbahçe ya da Galatasaray'a gitsinler ve Erdoğan'ın balkonunun altında alkış tutsunlar. Roma ve Juventus taraftarları onların formayı çıkarmasını ve takımdan ayrılmasını isteyerek iyi yaptı" şeklinde skandal ifadeler kullanmıştı.

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