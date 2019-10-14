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Zorlu maçta son dakika değişikliği! İşte Fransa-Türkiye maçının 11'leri

Ay-yıldızlılar bu akşam EURO 2020 H Grubu'nun liderliği için savaşacak. A Milli Futbol Takımımız, Fransa karşısına mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak. Maçı alması halinde ise EURO 2020 yolunda önemli bir avantaj elde edilecek. Maça saatler kala hem Türkiye'nin hem de Fransa'nın kadrosunun şaşırtan değişiklikler yaşandı. İşte Fransa Türkiye maçına ilişkin tüm bilgiler ve muhtemel 11'ler...

14.10.2019 17:20 - Son Güncelleme: 14.10.2019 17:25
Zorlu maçta son dakika değişikliği! İşte Fransa-Türkiye maçının 11'leri

Milli Takımımız EURO 2020 yolunda önemli bir sınav olan Fransa deplasmanına çıkıyor.

Zorlu maçta son dakika değişikliği! İşte Fransa-Türkiye maçının 11'leri

21.45'te başlayacak maç Paris'te Stade de France'da oynanacak ve TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Mücadeleyi Alman Federasyonu'ndan Felix Brych yönetecek.

Zorlu maçta son dakika değişikliği! İşte Fransa-Türkiye maçının 11'leri

576. SINAV
A Millilerimiz, 96 yıllık tarihinde 575 müsabaka yaptı. Bunların 220'sini kazanan ay-yıldızlılar, 222 kez sahadan boynu bükük ayrıldı. 133 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Zorlu maçta son dakika değişikliği! İşte Fransa-Türkiye maçının 11'leri

2019'DA 10. MAÇ
Ay-yıldızlı ekip, Fransa karşılaşması ile 2019 yılındaki 10'uncu maçına çıkacak.

Zorlu maçta son dakika değişikliği! İşte Fransa-Türkiye maçının 11'leri

Milliler bunların 9'unu kazanırken, tek yenilgisini İzlanda deplasmanında 2-1'lik skorla aldı. 19 gol atıp, 3 gol yedi.

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