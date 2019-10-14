Zorlu maçta son dakika değişikliği! İşte Fransa-Türkiye maçının 11'leri

Ay-yıldızlılar bu akşam EURO 2020 H Grubu'nun liderliği için savaşacak. A Milli Futbol Takımımız, Fransa karşısına mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak. Maçı alması halinde ise EURO 2020 yolunda önemli bir avantaj elde edilecek. Maça saatler kala hem Türkiye'nin hem de Fransa'nın kadrosunun şaşırtan değişiklikler yaşandı. İşte Fransa Türkiye maçına ilişkin tüm bilgiler ve muhtemel 11'ler...

14.10.2019 17:20 - Son Güncelleme: 14.10.2019 17:25 BU GALERİYİ PAYLAŞ





