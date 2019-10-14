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Fransa'da maç öncesi 'lider' korkusu: Barış Pınarı ve Türkiye...

EURO 2020 Elemeleri 8.maçında Türkiye, bu akşam Fransa'nın konuğu olacak... H Grubu'nda lider olan A Milli Futbol Takımı ve Fransa için bu maç grup birinciliği konusunda önem taşıyor. Türkiye'de oynadıkları maçta Ay-yıldızlılar'dan büyük darbe alan Fransa'yı lider korkusu sardı. Fransa Futbol Federasyonu (FFF) Başkanı Noel Le Graet ve takımın önemli silahlarından Antoine Griezmann maç öncesi gündemi sallayan açıklamalarda bulundu.

14.10.2019 10:55 - Son Güncelleme: 14.10.2019 11:52
Fransa'da maç öncesi 'lider' korkusu: Barış Pınarı ve Türkiye...

Stade de France'ta oynayacak mücadele öncesi Fransa Futbol Federasyonu (FFF) Başkanı Noel Le Graet, ilk olarak TFF ile yapılan görüşmeyi ve taleplerini duyurmuştu.

Fransa'da maç öncesi 'lider' korkusu: Barış Pınarı ve Türkiye...

Noel Le Graet şunları söylemişti: "Oyuncular benzer bir duruma alışkın, ilk maçta da Türk taraftarların önünde oynamıştık. Tüm maç boyunca ıslıklandık. Milli marşımız da aynı şekilde."

Fransa'da maç öncesi 'lider' korkusu: Barış Pınarı ve Türkiye...

"Ancak, Stade de France'ta işlerin iyi gideceğini düşünüyorum. Kolay olmayacak elbette. Çünkü, Türk taraftarlar sayıca fazla olacak. Onlardan tek isteğimiz, milli marşımızı ıslıklamamaları olacak. Eğer, tribünlerden ıslık sesleri yükselirse milli marşın sesini daha fazla açacağız. Ayrıca, maçtan önce Türkçe anonslar yapılacak ve ricamız iletilecek."

Fransa'da maç öncesi 'lider' korkusu: Barış Pınarı ve Türkiye...

Noel Le Graeti Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili soruya da cevap vermiş ve "Bu bir futbol maçı. Bence öyle de geçecek. Her iki takım da iddialı ve iyi futbol oynuyor. Bu konuda hiçbir endişem yok. Her türlü provokasyona karşı ekstra güvenlik önlemleri alındı." ifadelerini kullanmıştı.

Fransa'da maç öncesi 'lider' korkusu: Barış Pınarı ve Türkiye...

'TÜRK' TARAFTAR ŞAŞKINLIĞI

Öte yandan Barcelona forması giyen Fransız futbolculardan Clement Lenglet, bu akşamki kritik mücadele öncesi Stade de France'ın yarısından fazlasının Türk olacağına dair gelen soru üzerine konuştu.

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