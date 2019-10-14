Fransa'da maç öncesi 'lider' korkusu: Barış Pınarı ve Türkiye...
EURO 2020 Elemeleri 8.maçında Türkiye, bu akşam Fransa'nın konuğu olacak... H Grubu'nda lider olan A Milli Futbol Takımı ve Fransa için bu maç grup birinciliği konusunda önem taşıyor. Türkiye'de oynadıkları maçta Ay-yıldızlılar'dan büyük darbe alan Fransa'yı lider korkusu sardı. Fransa Futbol Federasyonu (FFF) Başkanı Noel Le Graet ve takımın önemli silahlarından Antoine Griezmann maç öncesi gündemi sallayan açıklamalarda bulundu.
"Ancak, Stade de France'ta işlerin iyi gideceğini düşünüyorum. Kolay olmayacak elbette. Çünkü, Türk taraftarlar sayıca fazla olacak. Onlardan tek isteğimiz, milli marşımızı ıslıklamamaları olacak. Eğer, tribünlerden ıslık sesleri yükselirse milli marşın sesini daha fazla açacağız. Ayrıca, maçtan önce Türkçe anonslar yapılacak ve ricamız iletilecek."