Radamel Falcao ve Vedat Muriç Etnospor Kültür Festivali'nde buluştu!

Ok atıp atmayacağı ve bu atışta favorisinin kim olacağı yönündeki soruyu yanıtlayan tecrübeli oyuncu, "Vedat'ın yeteneği sadece futbolda değil, her yerde var. Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın. Vedat'ı favori görüyorum. Ben atmayacağım, sadece izleyeceğim." değerlendirmesinde bulundu.