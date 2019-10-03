Radamel Falcao ve Vedat Muriç Etnospor Kültür Festivali'nde buluştu!
Spor Toto Süper Lig'in ezeli rakipleri Galatasaray ve Fenerbahçe'nin iki yıldızı Radamel Falcao ve Vedat Muriç, bu kez Etnospor Kültür Festivali'nde rakip oldu. Festivalde ayrıca Emre Belözoğlu ve Fernando Muslera da yer aldı.
03.10.2019 16:54
- Son Güncelleme: 03.10.2019 16:54
Peki Vedat Muriç ve Radamel Falcao arasındaki ok atma rekabetinde kim galip geldi?
EMRE BELÖZOĞLU: DESTEKLEYEN HERKESİN EMEĞİNE SAĞLIK
Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Emre Belözoğlu; değerlere sahip çıkan, geçmişini bilen bir festivale geldiklerini belirterek, "Destekleyen herkese, başta Bilal Erdoğan olmak üzere herkesin emeğine sağlık. Biz de elimizden geldiğince destek verirsek ne güzel." diye konuştu.
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