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Radamel Falcao ve Vedat Muriç Etnospor Kültür Festivali'nde buluştu!

Spor Toto Süper Lig'in ezeli rakipleri Galatasaray ve Fenerbahçe'nin iki yıldızı Radamel Falcao ve Vedat Muriç, bu kez Etnospor Kültür Festivali'nde rakip oldu. Festivalde ayrıca Emre Belözoğlu ve Fernando Muslera da yer aldı.

03.10.2019 16:54 - Son Güncelleme: 03.10.2019 16:54
Radamel Falcao ve Vedat Muriç Etnospor Kültür Festivali'nde buluştu!

Radamel Falcao ve Vedat Muriç, bu kez ok atmada yarıştı. Bilal Erdoğan, Abdürrahim Albayrak, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu, Rüştü Reçber gibi isimlerin yer aldığı o anlar yüzleri güldürdü.

Radamel Falcao ve Vedat Muriç Etnospor Kültür Festivali'nde buluştu!

Peki Vedat Muriç ve Radamel Falcao arasındaki ok atma rekabetinde kim galip geldi?

İşte yüzleri güldüren o anlar

Radamel Falcao ve Vedat Muriç Etnospor Kültür Festivali'nde buluştu!

Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen organizasyona katılan sarı-lacivertli oyunculara katılımcıların ilgisi büyük ilgi oldu.

Radamel Falcao ve Vedat Muriç Etnospor Kültür Festivali'nde buluştu!

EMRE BELÖZOĞLU: DESTEKLEYEN HERKESİN EMEĞİNE SAĞLIK

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Emre Belözoğlu; değerlere sahip çıkan, geçmişini bilen bir festivale geldiklerini belirterek, "Destekleyen herkese, başta Bilal Erdoğan olmak üzere herkesin emeğine sağlık. Biz de elimizden geldiğince destek verirsek ne güzel." diye konuştu.

Radamel Falcao ve Vedat Muriç Etnospor Kültür Festivali'nde buluştu!

Ok atıp atmayacağı ve bu atışta favorisinin kim olacağı yönündeki soruyu yanıtlayan tecrübeli oyuncu, "Vedat'ın yeteneği sadece futbolda değil, her yerde var. Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın. Vedat'ı favori görüyorum. Ben atmayacağım, sadece izleyeceğim." değerlendirmesinde bulundu.

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