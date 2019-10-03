Öyle bir isim Galatasaray forması giydi ki... Bu görüntüler sosyal medyayı salladı
Spor Toto Süper Lig ekiplerinin, yurtdışında da taraftarları oldukça fazla. Özellikle de dört büyükler... Ancak birazdan görecekleriniz sizi hayli şaşırtacak cinsten. Öyle bir isim, Galatasaray forması giydi ki şaşırıp kalmamak elde değil. Hal böyle olunca sosyal medya da sallandı.
DEHŞET VERİCİ HAYAT HİKAYESİNİ ANLATTI
İlk evliliğinden bir, Topshop mağazalar zincirinin varisi Chloe Green ile ilişkisinden de bir çocuğu bulunan Meeks, soygun, hırsızlık, huzuru ihlal, uyuşturucu madde satışı ve çete üyeliğinden mahkûm olarak girdiği cezaevinden nasıl kurtulduğunu ve dehşet verici hayat hikâyesini anlattı.
"EROİNE BAĞIMLI DOĞDUM"
35 yaşındaki Meeks, Chelsea Grayson ile yaptığı röportajda ailesine ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Hem annem hem babam eroin bağımlısıydı. Ben eroinli bir bebektim. Eroine bağımlı olarak doğdum. Çünkü annem hamileyken bile eroin kullanmış. Çocukluğum çok karanlıktı. Ben dokuz aylıkken babam bir cinayet işledi ve annemin en iyi dostunu öldürdü."