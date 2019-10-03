Öyle bir isim Galatasaray forması giydi ki... Bu görüntüler sosyal medyayı salladı

"EROİNE BAĞIMLI DOĞDUM"

35 yaşındaki Meeks, Chelsea Grayson ile yaptığı röportajda ailesine ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Hem annem hem babam eroin bağımlısıydı. Ben eroinli bir bebektim. Eroine bağımlı olarak doğdum. Çünkü annem hamileyken bile eroin kullanmış. Çocukluğum çok karanlıktı. Ben dokuz aylıkken babam bir cinayet işledi ve annemin en iyi dostunu öldürdü."