Radamel Falcao ve Vedat Muriç Etnospor Kültür Festivali'nde buluştu! 03.10.2019 14:47

Spor Toto Süper Lig'in ezeli rakipleri Galatasaray ve Fenerbahçe'nin iki yıldızı Radamel Falcao ve Vedat Muriç, bu kez Etnospor Kültür Festivali'nde rakip oldu. Festivalde ayrıca Emre Belözoğlu ve Fernando Muslera da yer aldı.

Radamel Falcao ve Vedat Muriç, bu kez ok atmada yarıştı. Bilal Erdoğan, Abdürrahim Albayrak, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu, Rüştü Reçber gibi isimlerin yer aldığı o anlar yüzleri güldürdü. Peki Vedat Muriç ve Radamel Falcao arasındaki ok atma rekabetinde kim galip geldi? İşte yüzleri güldüren o anlar.