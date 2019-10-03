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Chelsea yenilgisi sonrası flaş yorum "Yusuf Yazıcı seneye Galatasaray'a gider!"

Şampiyonlar Ligi H Grubu ikinci maçında milli futbolculardan Zeki Çelik'in ilk 11'de, Yusuf Yazıcı'nın yedek başladığı maçta Fransız ekibi Lille, sahasında İngiliz temsilcisi Chelsea'yi ağırladı. Lille sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Sezon başında Trabzonspor'dan Lille'e transfer olan Yusuf Yazıcı 61. dakikada oyuna girdi. Chelsea'nin 2-1 kazandığı maç sonrası, Yusuf Yazıcı gündem oldu...

03.10.2019 10:23 - Son Güncelleme: 03.10.2019 10:28
Chelsea yenilgisi sonrası flaş yorum Yusuf Yazıcı seneye Galatasaray'a gider!

Şampiyonlar Ligi'nde Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nı formasını giydiği Lille evinde Chelsea ile karşılaştı.

Chelsea yenilgisi sonrası flaş yorum Yusuf Yazıcı seneye Galatasaray'a gider!

Fransız ekibi sahasında Lampard'ın öğrencilerine 2-1 mağlup olmaktan kurtulamadı.

Chelsea yenilgisi sonrası flaş yorum Yusuf Yazıcı seneye Galatasaray'a gider!

Milli futbolculardan Zeki Çelik 90 dakika forma giyerken, Yusuf Yazıcı ise 61. dakikada oyuna dahil oldu.

Chelsea yenilgisi sonrası flaş yorum Yusuf Yazıcı seneye Galatasaray'a gider!

Gösterdiği performans yetersiz gözüken Yusuf için eski takımı Trabzonspor'un taraftarları sosyal medyada genç futbolcu hakkında yorumlarda bulundu.

Chelsea yenilgisi sonrası flaş yorum Yusuf Yazıcı seneye Galatasaray'a gider!

İşte o paylaşımlardan bazıları...

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