Chelsea yenilgisi sonrası flaş yorum "Yusuf Yazıcı seneye Galatasaray'a gider!"
Şampiyonlar Ligi H Grubu ikinci maçında milli futbolculardan Zeki Çelik'in ilk 11'de, Yusuf Yazıcı'nın yedek başladığı maçta Fransız ekibi Lille, sahasında İngiliz temsilcisi Chelsea'yi ağırladı. Lille sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Sezon başında Trabzonspor'dan Lille'e transfer olan Yusuf Yazıcı 61. dakikada oyuna girdi. Chelsea'nin 2-1 kazandığı maç sonrası, Yusuf Yazıcı gündem oldu...
03.10.2019 10:23
- Son Güncelleme: 03.10.2019 10:28
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