Süper Lig'de derbi ateşi! İşte Galatasaray - Trabzonspor maçı muhtemel 11'leri | Okan Buruk mu, Abdullah Avcı mı?
Son dakika spor haberleri | Süper Lig'in 22. haftasında derbi ateşi yandı. Yılın ilk derbisinde Galatasaray evinde Trabzonspor'u ağırlıyor. Ligde üst üste 11 maçtır kazanan Galatasaray, son deplasmanlarda yüzü gülmeyen Karadeniz Fırtınası Trabzonspor karşısında da kazanarak liderliğini perçinlemek istiyor. Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor ise kazanarak pes etmediğini kanıtlamanın peşinde. Ümraniyespor maçında sol bekte Emre Taşdemir'e görev veren Okan Buruk'un bu bölgedeki tercihini değiştireceği öğrenildi. İşte Galatasaray-Trabzonspor maçı muhtemel 11'leri...
Aldığı başarılı sonuçlarla adından söz ettiren Galatasaray, Süper Lig'in 23. haftasında bugün Trabzonspor'u konuk edecek. Nef Stadı'nda oynanacak maç, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.
Ligde çıktığı 21 müsabakada 16 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 51 puan topladı. Galatasaray, haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde lider başladı.
İKİ SEZONDA ALDI
Galatasaray, Trabzonspor karşılaşmasını kazanması halinde üst üste 12. galibiyetini Süper Lig tarihindeki galibiyet serisi rekorunu egale edecek. Sarı- kırmızılı takım, böylece lig tarihinde Mustafa Denizli yönetiminde 1987- 1988 sezonunun son 9 ve 1988-1989 sezonunun ilk 3 haftasındaki maçlarını kazanarak elde ettiği galibiyet serisi rekorunu egale edecek.
Okan Buruk da Mustafa Denizli'nin bu alandaki rekoruna ortak olacak. Buruk tek sezonda en çok kazanan Galatasaray hocası unvanının sahibi olmuştu. Öte yandan Türkiye Kupası maçlarıyla birlikte üst üste 14 galibiyeti olan sarı kırmızılı ekip, Trabzonspor müsabakasını da kazanması halinde bu rekorunu 15'e çıkartacak.