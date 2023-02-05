Süper Lig’de derbi ateşi! İşte Galatasaray - Trabzonspor maçı muhtemel 11’leri | Okan Buruk mu, Abdullah Avcı mı?

Okan Buruk da Mustafa Denizli'nin bu alandaki rekoruna ortak olacak. Buruk tek sezonda en çok kazanan Galatasaray hocası unvanının sahibi olmuştu. Öte yandan Türkiye Kupası maçlarıyla birlikte üst üste 14 galibiyeti olan sarı kırmızılı ekip, Trabzonspor müsabakasını da kazanması halinde bu rekorunu 15'e çıkartacak.