Jorge Jesus Luis Suarez’de ısrarcı! Fenerbahçe’de hareketli günler yakın...

ÖNCELİK LUİS SUAREZ'DE

Yapılan görüşmelerde birçok ismin masaya yatırıldığı ancak Jorge Jesus'un özellikle Luis Suarez üzerinde durduğu öğrenildi. Tecrübeli hocanın forvet transferinde hata payını en aza indirmek istediği ve bu nedenle müthiş bir kariyeri olan Uruguaylı yıldıza öncelik verdiği belirlendi.

