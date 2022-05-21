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Haberler Spor Jorge Jesus Luis Suarez'de ısrarcı! Fenerbahçe'de hareketli günler yakın...

Jorge Jesus Luis Suarez'de ısrarcı! Fenerbahçe'de hareketli günler yakın...

Luis Suarez zamanı... Teknik direktör Jorge Jesus'la anlaşma sağlayan ve önümüzdeki hafta resmi imzaları atmaya hazırlanan Fenerbahçe'de artık gözler tamamen transfere çevrildi. Jorge Jesus'un özellikle Luis Suarez üzerinde durduğu öğrenildi. Tecrübeli hocanın forvet transferinde hata payını en aza indirmek istediği ve bu nedenle müthiş bir kariyeri olan Uruguaylı yıldıza öncelik verdiği belirlendi. Eğer yapılan görüşmelerden sonuç alınamazsa listede Alexander Sörloth, Haris Seferovic ve Vincent Aboubakar gibi önemli isimler de bulunuyor.

ONUR ÖZKAN
takvim.com.tr
Özel haber
21.05.2022 15:57 - Son Güncelleme: 21.05.2022 15:57
Jorge Jesus Luis Suarez’de ısrarcı! Fenerbahçe’de hareketli günler yakın...

Teknik direktör Jorge Jesus'la anlaşma sağlayan ve önümüzdeki hafta resmi imzaları atmaya hazırlanan Fenerbahçe'de artık gözler tamamen transfere çevrildi. Jorge Jesus'un özellikle Luis Suarez üzerinde durduğu öğrenildi.

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Jorge Jesus Luis Suarez’de ısrarcı! Fenerbahçe’de hareketli günler yakın...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Portekizli hoca ile yaptığı görüşmelerde özellikle forvet transferi üzerinde durulduğu ve bu bölgeye çok önemli bir ismin alınması yönünde fikir birliğine varıldığı öğrenildi.

Jorge Jesus Luis Suarez’de ısrarcı! Fenerbahçe’de hareketli günler yakın...

ÖNCELİK LUİS SUAREZ'DE

Yapılan görüşmelerde birçok ismin masaya yatırıldığı ancak Jorge Jesus'un özellikle Luis Suarez üzerinde durduğu öğrenildi. Tecrübeli hocanın forvet transferinde hata payını en aza indirmek istediği ve bu nedenle müthiş bir kariyeri olan Uruguaylı yıldıza öncelik verdiği belirlendi.

Jorge Jesus Luis Suarez’de ısrarcı! Fenerbahçe’de hareketli günler yakın...

Sezonun bitimiyle beraber Atletico Madrid ile yollarını ayıracak olan Luis Suarez dünya futbolda son 10 yıla damgasını vurmuş bir isim. Kariyeri başarılarla dolu olan 35 yaşındaki Uruguaylı golcü, Atletico Madrid'ten önce Barcelona, Liverpool ve Ajax formalarını giydi.

Jorge Jesus Luis Suarez’de ısrarcı! Fenerbahçe’de hareketli günler yakın...

5 La Liga şampiyonluğu, 4 İspanya Kupası şampiyonluğu, 2 İspanya Süper Kupa şampiyonluğu ve 1 Copa America şampiyonluğu yaşayan Luis Suarez bu sezon Atletico formasıyla 13 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

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