LGBT forması giymeyi reddeden PSG’nin oyuncusu Idrissa Gana Gueye’ye destek Fransa Futbol Federasyonuna tepki!

LGBT FORMASINI GİYİP AÇIKLAMA YAPMASI İSTENEMEZ

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Amacı futbolda etik değerleri savunmak olan bir kurum bir futbolcudan hangi hakla böyle bir konuda hesap sorar, dahası spekülasyonların önüne geçmek için LGBT detaylı formayı giyip açıklama yapmasını isteyebilir? Bu talep, yaramaz öğrencinin arkadaşları önünde öğretmeni tarafından cezalandırılmasını hatırlatmıyor mu?"