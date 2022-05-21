LGBT forması giymeyi reddeden PSG'nin oyuncusu Idrissa Gana Gueye'ye destek Fransa Futbol Federasyonuna tepki!
Fransa'da Paris Saint-Germain'de (PSG) oynayan Senegalli Idrissa Gana Gueye'in Montpellier maçı öncesi LGBT'ye destek için tasarlanan gökkuşağı detaylı forma giymeyi reddetti. Idrissa Gana Gueye'ye başta Fransa Futbol Federasyonu tarafından gelen tepkiler üzerine Senegal Futbol Federasyonu (FSF) Gueye'in yanında olduğunu duyurdu. Yapılan açıklamada LGB forması giymeyi reddeden yıldız oyuncuya destek verilirken, "Amacı futbolda etik değerleri savunmak olan bir kurum bir futbolcudan hangi hakla böyle bir konuda hesap sorar, dahası spekülasyonların önüne geçmek için LGBT detaylı formayı giyip açıklama yapmasını isteyebilir? Bu talep, yaramaz öğrencinin arkadaşları önünde öğretmeni tarafından cezalandırılmasını hatırlatmıyor mu?" ifadelerine yer verildi.
Fransa'da Paris Saint-Germain'de (PSG) oynayan Senegalli Idrissa Gana Gueye'in Montpellier maçı öncesi LGBT'ye destek için tasarlanan gökkuşağı detaylı forma giymeyi reddetti. Idrissa Gana Gueye'ye başta Fransa Futbol Federasyonu tarafından gelen tepkiler üzerine Senegal Futbol Federasyonu (FSF) Gueye'in yanında olduğunu duyurdu.
FSF, LGBT'ye destek için tasarlanan gökkuşağı detaylı formayı giymeme kararı sonrasında Fransa kamuoyunda homofobi ile suçlanarak adeta linç edilen Gueye'e yaptığı açıklamayla destek verdi.
Gueye'den, forma giymemesinin gerekçesini açıklamasını isteyen Fransa Futbol Federasyonu (FFF) Ulusal Etik Konseyine (CNE) hitaben kaleme alınan açıklamada, varsayımlar ve dikta işin içine girdiğinde kişisel özgürlüklerin tehlikede olduğu belirtildi.
LGBT FORMASINI GİYİP AÇIKLAMA YAPMASI İSTENEMEZ
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Amacı futbolda etik değerleri savunmak olan bir kurum bir futbolcudan hangi hakla böyle bir konuda hesap sorar, dahası spekülasyonların önüne geçmek için LGBT detaylı formayı giyip açıklama yapmasını isteyebilir? Bu talep, yaramaz öğrencinin arkadaşları önünde öğretmeni tarafından cezalandırılmasını hatırlatmıyor mu?"