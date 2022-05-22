Beşiktaş - Konyaspor maçı sonrası Valerien Ismael’e şok eleştiri: Soru işareti

Oyun ve oyuncu tercihleri için sabit fikirli ve yalnız fizik kaliteyle bir şeyler yapmaya çalışıyor. Savunmaya uzun atılan toplardan kazanılan ikinci toplar ve direkt hücumlarla bir büyük takım rakibine pozisyon çeşitliliği ve gol pozisyonu yaratabilir. Ama bunun yüzdesi çok düşük olur.