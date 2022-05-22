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Haberler Spor Beşiktaş - Konyaspor maçı sonrası Valerien Ismael'e şok eleştiri: Soru işareti

Beşiktaş - Konyaspor maçı sonrası Valerien Ismael'e şok eleştiri: Soru işareti

Son dakika Beşiktaş haberleri | Süper Lig'de 2021/22 sezonunun son haftasında evinde Konyaspor'u ağırlayan Beşiktaş, sahadan 1 puanla ayrılarak sezona noktayı koydu. Spor yazarları karşılaşmanın ardından çarpıcı değerlendirmelerde bulunurken, Valerien Ismael'e ise şok bir eleştiri yöneltildi. İşte o yazılar...

22.05.2022 08:55 - Son Güncelleme: 22.05.2022 08:55
Beşiktaş - Konyaspor maçı sonrası Valerien Ismael’e şok eleştiri: Soru işareti

REHA KAPSAL - KÖTÜ EZBER
Valerien Ismael geleli yaklaşık 2 ay oldu. Beşiktaş'ın sadece Konyaspor'a karşı oyununu değil tüm maçları göze alarak 3-4-2-1 dizilişinin oluşturduğu tabloya bakmak daha doğru olacak.

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Beşiktaş - Konyaspor maçı sonrası Valerien Ismael’e şok eleştiri: Soru işareti

Oyun ve oyuncu tercihleri için sabit fikirli ve yalnız fizik kaliteyle bir şeyler yapmaya çalışıyor. Savunmaya uzun atılan toplardan kazanılan ikinci toplar ve direkt hücumlarla bir büyük takım rakibine pozisyon çeşitliliği ve gol pozisyonu yaratabilir. Ama bunun yüzdesi çok düşük olur.

Beşiktaş - Konyaspor maçı sonrası Valerien Ismael’e şok eleştiri: Soru işareti

Ismael'in Beşiktaş adına talep ettiği bu oyun büyük takım oyunu asla olamaz. Oyunu domine etmeyen, pozisyon üretmekte zorlanan, rakibe hücum tuzakları kuran ve bunun gibi çeşitliliklerle büyük takımlar oyun gücünü kabul ettirerek skor alırlar.

Beşiktaş - Konyaspor maçı sonrası Valerien Ismael’e şok eleştiri: Soru işareti

Bunu alırken de taraftarlar bu oynatılan kaliteli oyunu kabullenebilir. Ara sıra işler kötü gittiğinde de her zaman takımına destek verir.

Beşiktaş - Konyaspor maçı sonrası Valerien Ismael’e şok eleştiri: Soru işareti

Ama Ismael'in oynattığı oyunun karşılığı soru işareti barındırıyor. İşler yeni sezonda kötü gittiğinde ve 2 maç böyle puanlar kaybedildiğinde tepkinin de çok büyük olacağını düşünüyorum.

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