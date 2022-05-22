Beşiktaş - Konyaspor maçı sonrası Valerien Ismael'e şok eleştiri: Soru işareti
Son dakika Beşiktaş haberleri | Süper Lig'de 2021/22 sezonunun son haftasında evinde Konyaspor'u ağırlayan Beşiktaş, sahadan 1 puanla ayrılarak sezona noktayı koydu. Spor yazarları karşılaşmanın ardından çarpıcı değerlendirmelerde bulunurken, Valerien Ismael'e ise şok bir eleştiri yöneltildi. İşte o yazılar...
22.05.2022 08:55 - Son Güncelleme: 22.05.2022 08:55
REHA KAPSAL - KÖTÜ EZBER
Valerien Ismael geleli yaklaşık 2 ay oldu. Beşiktaş'ın sadece Konyaspor'a karşı oyununu değil tüm maçları göze alarak 3-4-2-1 dizilişinin oluşturduğu tabloya bakmak daha doğru olacak.
Ismael'in Beşiktaş adına talep ettiği bu oyun büyük takım oyunu asla olamaz. Oyunu domine etmeyen, pozisyon üretmekte zorlanan, rakibe hücum tuzakları kuran ve bunun gibi çeşitliliklerle büyük takımlar oyun gücünü kabul ettirerek skor alırlar.