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İşte Emre Mor'un Galatasaray ile imzaladığı sözleşmenin detayları | Galatasaray son dakika haberleri

Galatasaray Emre Mor transferinde mutlu sona ulaştı. Uzun süredir gizlice yürütülen transfer operasyonu sonra genç yıldızın Galatasaray ile anlaşmaya vardığı öğrenildi. Şampiyonlar Ligi'nde başarı hedefleyen ve bu doğrultuda kadro kurmak isteyen sarı-kırmızılı ekipte Fatih Terim de Emre Mor transferine onay verdi. Emre Mor transferindeki detaylar da ortaya çıktı. İşte Emre Mor'un transferinin perde arkası...

10.07.2019 10:29 - Son Güncelleme: 10.07.2019 11:03
İşte Emre Mor'un Galatasaray ile imzaladığı sözleşmenin detayları | Galatasaray son dakika haberleri

Galatasaray'da Emre Mor transferi tamamlandı!

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İşte Emre Mor'un Galatasaray ile imzaladığı sözleşmenin detayları | Galatasaray son dakika haberleri

Fatih Terim'in onay vermesiyle genç futbolcuyu renklerine bağlayan sarı kırmızılı ekibin bu transfer için Celta Vigo ile yaptığı anlaşma dikkat çekti.

İşte Emre Mor'un Galatasaray ile imzaladığı sözleşmenin detayları | Galatasaray son dakika haberleri

İşte Emre Mor transferinde yaşanan süreç ve Galatasaray ile Celta Vigo arasında yapılan o anlaşmanın detayları...

İşte Emre Mor'un Galatasaray ile imzaladığı sözleşmenin detayları | Galatasaray son dakika haberleri

Teknik direktör Fatih Terim, geçtiğimiz yıl da Galatasaray'a gelmek isteyen Emre'nin transferine İstanbul'daki görüşme sonrasına onay verdi.

İşte Emre Mor'un Galatasaray ile imzaladığı sözleşmenin detayları | Galatasaray son dakika haberleri

Celta Vigo'da istediği çıkışı yakalayamayan ve kariyeri düşüşe geçen Emre Mor, menajeri aracılığıyla Galatasaray'a gelmek istediğini iletti.

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