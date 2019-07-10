İşte Emre Mor'un Galatasaray ile imzaladığı sözleşmenin detayları | Galatasaray son dakika haberleri

Galatasaray Emre Mor transferinde mutlu sona ulaştı. Uzun süredir gizlice yürütülen transfer operasyonu sonra genç yıldızın Galatasaray ile anlaşmaya vardığı öğrenildi. Şampiyonlar Ligi'nde başarı hedefleyen ve bu doğrultuda kadro kurmak isteyen sarı-kırmızılı ekipte Fatih Terim de Emre Mor transferine onay verdi. Emre Mor transferindeki detaylar da ortaya çıktı. İşte Emre Mor'un transferinin perde arkası...

10.07.2019 10:29 - Son Güncelleme: 10.07.2019 11:03 BU GALERİYİ PAYLAŞ





