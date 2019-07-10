Fenerbahçe'de şok gelişme! Transfer beklenirken 7 ayrılık gündemde

Transferde üst üste bombaları patlatan Fenerbahçe'de Kolarov, Garry Rodrigues, Fejsa, Kjaer ve Konoplyanka transferleri için geri sayım sürerken, gidecek oyuncular konusunda da flaş bir gelişme yaşandı. Teknik direktör Ersun Yanal'ın hazırladığı rapor doğrultusunda tam yedi ismin gözden çıkartıldığı belirtildi. İşte Fenerbahçe'de yaşanan son dakika transfer hareketliliği...

10.07.2019 10:41 - Son Güncelleme: 10.07.2019 10:41 BU GALERİYİ PAYLAŞ





