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Fenerbahçe'de şok gelişme! Transfer beklenirken 7 ayrılık gündemde

Transferde üst üste bombaları patlatan Fenerbahçe'de Kolarov, Garry Rodrigues, Fejsa, Kjaer ve Konoplyanka transferleri için geri sayım sürerken, gidecek oyuncular konusunda da flaş bir gelişme yaşandı. Teknik direktör Ersun Yanal'ın hazırladığı rapor doğrultusunda tam yedi ismin gözden çıkartıldığı belirtildi. İşte Fenerbahçe'de yaşanan son dakika transfer hareketliliği...

10.07.2019 10:41 - Son Güncelleme: 10.07.2019 10:41
Fenerbahçe'de şok gelişme! Transfer beklenirken 7 ayrılık gündemde

Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe, yeni yıldızları transfer etmek isterken bir yandan UEFA'nın FFP kuralları nedeniyle de satmak zorunda.

Fenerbahçe'de şok gelişme! Transfer beklenirken 7 ayrılık gündemde

Fotomaç'ın haberine göre Fenerbahçe'nin yüksek bonservis için gözden çıkardığı 7 isim şöyle;

Fenerbahçe'de şok gelişme! Transfer beklenirken 7 ayrılık gündemde

ELJIF ELMAS
Fenerbahçe'nin Makedon yıldızı Eljif Elmas, 15-20 milyon euro aralığında bir değere sahip ve bu fiyatı veren alıcılar mevcut.

Fenerbahçe'de şok gelişme! Transfer beklenirken 7 ayrılık gündemde

Sarı lacivertli kulübün yöneticileri, en yüksek fiyatı bulana kadar Eljif Elmas konusunda herhangi bir teklifi kabul etmeyecek ancak sürekli pazarlıklarını sürdürecektir.

Fenerbahçe'de şok gelişme! Transfer beklenirken 7 ayrılık gündemde

Eljif Elmas'ın tek başına satışı bile Fenerbahçe'yi transferde ve FFP'de bir süre rahatlatacaktır.

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