Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'dan dev hamle! Tam 10 ismi birden...
Süper Lig'de Abdullah Avcı ile yeni bir başlangıç hazırlığında olan Beşiktaş, transferdeki sessizliğini koruyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın hazırladığı rapor doğrultusunda transfer çalışmaları devam ederken, dün Avcı'dan flaş bir hamle geldi. Çiçeği burnunda teknik adam takımı gençleştirmek adına altyapıdan 10 futbolcuyu kampa dahil etti.
"GENÇLİK AŞISINDA ÖNDEYİZ"
Takımın gençleştirilmesi konusunda önemli projeleri olduğunu belirten Avcı, Futbol Şube Sorumlusu Ahmet Kavalcı ile yaptığı sohbette "Türkiye'de gençlere önem verilmeli. Beşiktaş, A takımlarda gençlik aşısının öncüsü... Doğukan ve Güven gibi oyuncuların yükselen grafiği örnek oldu. Kampa aldığımız gençleri gözlemleyeceğim. Onları kazanmak için eksikliklerini kampta gidereceğiz. Altyapı hocalarından her gün bilgi alıyorum" dedi.