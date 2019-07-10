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Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'dan dev hamle! Tam 10 ismi birden...

Süper Lig'de Abdullah Avcı ile yeni bir başlangıç hazırlığında olan Beşiktaş, transferdeki sessizliğini koruyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın hazırladığı rapor doğrultusunda transfer çalışmaları devam ederken, dün Avcı'dan flaş bir hamle geldi. Çiçeği burnunda teknik adam takımı gençleştirmek adına altyapıdan 10 futbolcuyu kampa dahil etti.

10.07.2019 09:53 - Son Güncelleme: 10.07.2019 09:53
Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'dan dev hamle! Tam 10 ismi birden...

Dış transferde henüz atağa kalkmayan Beşiktaş, kamp döneminde gençlere şans tanıyacak.

Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'dan dev hamle! Tam 10 ismi birden...

Bu bağlamda teknik direktör Abdullah Avcı, geçmiş dönemde sezona gençlerle başlayan Samet Aybaba gibi kamp kadrosuna altyapıdan yetişen 10 ismi dahil etti.

Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'dan dev hamle! Tam 10 ismi birden...

Bir yandan A takımın kadrosunu netleştirmeye çalışan Avcı diğer yandan gençlerden performansını beğendiği isimleri A takıma monte edecek. U21 Ligi de olmadığı için kampta göze giremeyen gençlerin kiralanması veya bir pilot takıma verilmesi gündeme gelecek.

Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'dan dev hamle! Tam 10 ismi birden...

"GENÇLİK AŞISINDA ÖNDEYİZ"
Takımın gençleştirilmesi konusunda önemli projeleri olduğunu belirten Avcı, Futbol Şube Sorumlusu Ahmet Kavalcı ile yaptığı sohbette "Türkiye'de gençlere önem verilmeli. Beşiktaş, A takımlarda gençlik aşısının öncüsü... Doğukan ve Güven gibi oyuncuların yükselen grafiği örnek oldu. Kampa aldığımız gençleri gözlemleyeceğim. Onları kazanmak için eksikliklerini kampta gidereceğiz. Altyapı hocalarından her gün bilgi alıyorum" dedi.

Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'dan dev hamle! Tam 10 ismi birden...

EN TECRÜBELİSİ ERSİN DESTANOĞLU
Avcı'nın kampa aldığı isimlerden en tecrübelisi Ersin Destanoğlu...

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