İşte 1.5 yılın tablosu! Damien Comolli'nin Fenerbahçe'ye transfer ettiği isimler
Fenerbahçe'de Comolli depremi... Geldiği günden bu yana tartışmalara yol açan Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli istifa etti. Comolli'nin istifa haberi gündeme bomba gibi düştü. İddiaların ardı arkası kesilmiyor... Fransız futbol adamı Ali Koç'un başkanlığa seçilmesinin ardından 12 Haziran 2018'de sarı lacivertli kulüpte göreve başlamıştı. Peki o günden bu güne Fenerbahçe neler yaptı? Kimleri kadrosuna kattı? İşte Damien Comolli'nin transfer ettiği o isimler.
16.01.2020 15:35
- Son Güncelleme: 16.01.2020 16:34
Fenerbahçe'de Sportif Direktör Damien Comolli dönemi sona erdi.
Daha önce Arsenal, Saint Etienne, Tottenham ve Liverpool gibi kulüplerde görev yapan Comolli döneminde, sarı lacivertliler 27 futbolcu transfer etti. İşte o transferler...
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