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Skandal ki ne skandal! 22 mankenle yakalanmışlardı... Yıldız futbolculara ağır fatura

Bu bir dünya nereye gidiyor haberi... Futbolcuların adının karıştığı taciz, tecavüz yasak ilişki, dolandırıcılık, vergi kaçırma, cinsel ilişki partileri gibi pek çok skandala alışkınız gibi bu isimlerin başında Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi gibi isimler de var. İşte onlardan biri daha. İngiltere Premier Lig 22. hafta mücadelesinde Manchester City ile Aston Villa karşı karşıya geldi. Villa Park'da oynanan maçta sahadan galibiyetle ayrılan taraf 6-1 gibi farklı bir skorla Manchester City oldu. Arjantinli yetenek Sergio Agüero'nun hat-trick yaparak yıldızlaştığı karşılaşmanın ardından Pep Guardiola, öğrencilerine felekten bir gece çalmaları için izin verdi. İşte ne olduysa bundan sonra oldu...

16.01.2020 16:18 - Son Güncelleme: 16.01.2020 16:46
Skandal ki ne skandal! 22 mankenle yakalanmışlardı... Yıldız futbolculara ağır fatura

Premier Lig'de 6-1 kazanılan Aston Villa maçının ardından Manchester City forması giyen oyuncuların verdiği çılgın parti İngiltere'de gündemden düşmüyor.

Skandal ki ne skandal! 22 mankenle yakalanmışlardı... Yıldız futbolculara ağır fatura

Pep Guardiola'nın öğrencileri, Aston Villa mücadelesinin ardından soluğu Londra'da bulunan Cheshire Hotel'de almış ve 22 mankenle sıradışı bir parti vermişlerdi.

Skandal ki ne skandal! 22 mankenle yakalanmışlardı... Yıldız futbolculara ağır fatura

Aralarında Marta Tejada, Amira Paula, Chiara Giuffrida, Chiara Battola ve Isa Rivera gibi ünlü fenomenlerin de bulunduğu güzeller, tüm geceyi kişisel sosyal medya hesaplarından anbean paylaşmışlardı.

Skandal ki ne skandal! 22 mankenle yakalanmışlardı... Yıldız futbolculara ağır fatura

Modeller, gece boyunca alkol aldıkları anları ve bikiniyle havuza girdikleri özel anlarını takipçilerine aktarmışlardı.

Skandal ki ne skandal! 22 mankenle yakalanmışlardı... Yıldız futbolculara ağır fatura

Söz konusu çılgın partinin gün yüzüne çıkmasının ardından evli futbolcuların başı belaya gireceğe benziyor.

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