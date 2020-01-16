GaleriSpor

Fenerbahçeliler, Comolli'nin istifası sonrası sosyal medyada coştu: Sana da sıra gelecekti!

Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi... Sarı-lacivertli taraftarlar transfer haberleri beklerken, bir istifa haberiyle karşılaştı. Fenerbahçe'de Sportif Direktör Damien Comolli ile yollar ayrıldı. Geldiği günden bu yana taraftarların eleştiri oklarının hedefinde olan Damien Comolli'nin ayrılığı sonrası en çarpıcı yorum Fenerbahçe'nin eski tercümanı Deniz Sarıtaç'tan geldi. İşte istifa sonrası Comolli hakkında yapılan o yorumlar...

16.01.2020 13:29 - Son Güncelleme: 16.01.2020 13:39
Fenerbahçeliler, Comolli'nin istifası sonrası sosyal medyada coştu: Sana da sıra gelecekti!

Fenerbahçe'de Comolli ayrılığı sonrası yankılar sürüyor. Sosyal medyada taraftarlar birçok paylaşımda bulunurken Fenerbahçe Kulübü eski tercümanı Deniz Sarıtaç'tan flaş bir yorum geldi.

Fenerbahçeliler, Comolli'nin istifası sonrası sosyal medyada coştu: Sana da sıra gelecekti!

Fenerbahçe'nin 47 yaşındaki Fransız Sportif Direktörü Damien Comolli istifa etti. İstifa haberi sonrası sosyal medyada pek çok yorum yapıldı.

Fenerbahçeliler, Comolli'nin istifası sonrası sosyal medyada coştu: Sana da sıra gelecekti!

Ama bunlardan en çok ses getireni Fenerbahçe'nin eski tercümanı Deniz Sarıtaç'tan geldi. Deniz Sarıtaç, Comolli hakkında şu ifadeleri kullandı:

Fenerbahçeliler, Comolli'nin istifası sonrası sosyal medyada coştu: Sana da sıra gelecekti!

''Çalıştığın ülkeyi küçümse, sürekli insanlara iftiralar at, arkadan konuş, kuyu kaz. Üç kuruş maaşla çalışan insanları bile paranoyalarınla kovdur. Kendi eksikliğin anlaşılmasın diye iş bilen herkesle çatış. Bir gün sana da gelecekti sıra. Güle güle...''

Fenerbahçeliler, Comolli'nin istifası sonrası sosyal medyada coştu: Sana da sıra gelecekti!

İşte sosyal medyada Comolli tepkileri....

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Sergen Yalçın ayrılığının perde arkası belli oldu! Fenerbahçeli yıldız gönderdi
Sergen Yalçın ayrılığının perde arkası belli oldu! Fenerbahçeli yıldız gönderdi