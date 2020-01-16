Fenerbahçeliler, Comolli'nin istifası sonrası sosyal medyada coştu: Sana da sıra gelecekti!

Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi... Sarı-lacivertli taraftarlar transfer haberleri beklerken, bir istifa haberiyle karşılaştı. Fenerbahçe'de Sportif Direktör Damien Comolli ile yollar ayrıldı. Geldiği günden bu yana taraftarların eleştiri oklarının hedefinde olan Damien Comolli'nin ayrılığı sonrası en çarpıcı yorum Fenerbahçe'nin eski tercümanı Deniz Sarıtaç'tan geldi. İşte istifa sonrası Comolli hakkında yapılan o yorumlar...

16.01.2020 13:29 - Son Güncelleme: 16.01.2020 13:39 BU GALERİYİ PAYLAŞ





