Galatasaray'ın transfer gündeminde olan Radamel Falcao, Monaco'nun kamp kadrosuna alınmadı
Son dakika haberine göre, Galatasaray'ın transfer gündeminde olan Radamel Falcao ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Monaco, Portekiz kampı kadrosuna Galatasaray'a transfer olacağı iddia edilen Radamel Falcao'nun yer almadığını açıkladı.
23.07.2019 19:28
- Son Güncelleme: 23.07.2019 19:31
KADRODA YOK!
Yıldız oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Monaco, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Portekiz'e gitti ve Radamel Falcao'yu kamp kadrosuna dahil etmedi.
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