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Galatasaray'ın transfer gündeminde olan Radamel Falcao, Monaco'nun kamp kadrosuna alınmadı

Son dakika haberine göre, Galatasaray'ın transfer gündeminde olan Radamel Falcao ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Monaco, Portekiz kampı kadrosuna Galatasaray'a transfer olacağı iddia edilen Radamel Falcao'nun yer almadığını açıkladı.

23.07.2019 19:28 - Son Güncelleme: 23.07.2019 19:31
Galatasaray'ın transfer gündeminde olan Radamel Falcao, Monaco'nun kamp kadrosuna alınmadı.

Radamel Falcao'da son dakika...

Galatasaray'ın transfer gündeminde olan Radamel Falcao, Monaco'nun kamp kadrosuna alınmadı.

Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Aslan, bu arenada başarı yakalayacak bir kadro kurmak için kolları sıvadı.

Galatasaray'ın transfer gündeminde olan Radamel Falcao, Monaco'nun kamp kadrosuna alınmadı.

Kolombiya basınından gelen haberlere göre, Falcao'nun Galatasaray'a gelme ihtimalinin azımsanmayacak kadar yüksek olduğu ifade edildi.

Galatasaray'ın transfer gündeminde olan Radamel Falcao, Monaco'nun kamp kadrosuna alınmadı.

KADRODA YOK!
Yıldız oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Monaco, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Portekiz'e gitti ve Radamel Falcao'yu kamp kadrosuna dahil etmedi.

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Galatasaray'ın transfer gündeminde olan Radamel Falcao, Monaco'nun kamp kadrosuna alınmadı.

Galatasaray'ın transfer listesinin en tepesinde yıldız golcü Radamel Falcao bulunuyor.

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