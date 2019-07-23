Son dakika transfer haberleri... Fenerbahçe yıldız golcüye kavuşuyor!

Tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Fenerbahçe transfer sezonuna hareketli giriş yaptı. Hücum hattını Kruse, Rodrigues ve Vedat Muriç gibi isimlerle güçlendiren Fenerbahçe forvete yıldız bir isim transfer etmeyi planlıyor. Eljif Elmas'ın Napoli'ye transfer olmasının ardından Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Önümüzdeki sezon mutlak şampiyonluk hedefi koyan Kanarya, transferde ara vermeden eksik bölgelere oyuncular almayı planlıyor. Bu bağlamda, Elif Elmas'tan gelecek parayla bütçe yaratan sarı lacivertli takım dünya yıldızı golcünün transferini bitirecek...

23.07.2019 17:39 - Son Güncelleme: BU GALERİYİ PAYLAŞ





