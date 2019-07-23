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Son dakika transfer haberleri... Fenerbahçe yıldız golcüye kavuşuyor!

Tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Fenerbahçe transfer sezonuna hareketli giriş yaptı. Hücum hattını Kruse, Rodrigues ve Vedat Muriç gibi isimlerle güçlendiren Fenerbahçe forvete yıldız bir isim transfer etmeyi planlıyor. Eljif Elmas'ın Napoli'ye transfer olmasının ardından Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Önümüzdeki sezon mutlak şampiyonluk hedefi koyan Kanarya, transferde ara vermeden eksik bölgelere oyuncular almayı planlıyor. Bu bağlamda, Elif Elmas'tan gelecek parayla bütçe yaratan sarı lacivertli takım dünya yıldızı golcünün transferini bitirecek...

23.07.2019 17:39 - Son Güncelleme:
Son dakika transfer haberleri... Fenerbahçe yıldız golcüye kavuşuyor!

Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri gelmeye devam ediyor.

Son dakika transfer haberleri... Fenerbahçe yıldız golcüye kavuşuyor!

Geçtiğimiz sezon hayal kırıklığıyla geçen Fenerbahçe, 10'dan fazla isimle yollarını ayırmış ve yaptığı hamleler ile transfer dönemini en dikkat çeken takımları arasında olmayı başarmıştı.

Son dakika transfer haberleri... Fenerbahçe yıldız golcüye kavuşuyor!

Garry Rodrigues, Vedat Muriç, Max Kruse ve Emre Belözoğlu gibi isimleri renklerine bağlayan kanarya kanat, sol bek, stoper transferi içinde çalışmalara başladı.

Son dakika transfer haberleri... Fenerbahçe yıldız golcüye kavuşuyor!

Özellikle transfer döneminin başından beri gözdesi olan Kolarov'un hem sol bek hem sol stoper oynayabilmesi önceliği bu isme vermesine neden olurken, gündemde golcü transferi var...

Son dakika transfer haberleri... Fenerbahçe yıldız golcüye kavuşuyor!

Şimdiye kadar Emre Belözoğlu, Max Kruse, Vedat Muriç, Garry Rodrigues, Murat Sağlam, Altay Bayındır ve Allahyar Sayyadmanesh'i renklerine bağlayan sarı-lacivertli ekipte sıra golcü transferinde.

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