Ozan Tufan: Fenerbahçe'den ayrılmak istemiyorum
Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'daki kampta yaptığı antrenmanla sürdüren Fenerbahçe'de futbolcu Ozan Tufan flaş açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'den ayrılmak istemiediği belirten Ozan, "Kontratım da bitiyor. Yenilenir mi bilmiyorum. Ben elimden geleni yapıp gerisini yönetime bırakacağım." ifadelerini kullandı.
23.07.2019 20:25
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Ozan Tufan'ın açıklamaları şöyle:
Ersun Hoca, kampa erken katılmamı istedi. Faydalı olduğunu düşünüyorum. Burada yeni bir sayfa açıp yeni bir Ozan göstermek istiyorum.
Çok çalışıyorum. Her şeyin fazlasını yapıp en iyi şekilde Fenerbahçe'ye hizmet etmek istiyorum.
Her kulübün zor zamanları olmuştur. Fenerbahçe de geçen sene bunu yaşadı. Fenerbahçe bu sene Ersun Hoca ile bunu atlatacaktır.
İyi adapte olmuş, iyi bir arkadaş grubu var. Bunun sahaya yansıyacağını düşünüyorum. Herkes çok hırslı, çok azimli.
Yeni bir sayfa açıp, güzel bir Fenerbahçe göstereceğiz. Tüm arkadaşlarım adına konuşuyorum. Fenerbahçe layık olduğu yerde olacaktır.