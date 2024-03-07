GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk o isimden vazgeçmiyor! Dünya yıldızı İtalya'dan gelecek

Geçtiğimiz sezon ligde Okan Buruk yönetiminde şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, bu sene de tecrübeli teknik adam yönetiminde üst üste 2. şampiyonluğunu elde etmek istiyor. Sezon sonu için de çalışmalarını sürdüren sarı kırmızılılar, Buruk'a bir hediye vermek için de kolları sıvadı. İşte A Spor'un duyurduğu o isim ve transferin detayları...