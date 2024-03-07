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GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk o isimden vazgeçmiyor! Dünya yıldızı İtalya'dan gelecek

Geçtiğimiz sezon ligde Okan Buruk yönetiminde şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, bu sene de tecrübeli teknik adam yönetiminde üst üste 2. şampiyonluğunu elde etmek istiyor. Sezon sonu için de çalışmalarını sürdüren sarı kırmızılılar, Buruk'a bir hediye vermek için de kolları sıvadı. İşte A Spor'un duyurduğu o isim ve transferin detayları...

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Giriş Tarihi 07 Mart 2024, 14:29 Güncelleme 07 Mart 2024, 14:48
GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk o isimden vazgeçmiyor! Dünya yıldızı İtalya’dan gelecek 1

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Beşiktaş'ın konuğu olan Galatasaray, Tüpraş Stadyumu'ndan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı ve liderlik koltuğunu bırakmadı.

GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk o isimden vazgeçmiyor! Dünya yıldızı İtalya’dan gelecek 2

Müsabakanın ilk dakikalarında Al Musrati'nin kendi kalesine attığı golle dev derbiyi tek golle kazanan Okan Buruk'un öğrencileri Trendyol Süper Lig'de 16 maçlık süren yenilmezlik serisini de sürdürdü.

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GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk o isimden vazgeçmiyor! Dünya yıldızı İtalya’dan gelecek 3

29. hafta karşılaşmasında sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlayacak Galatasaray'da maçın hazırlıkları devam ediyor.

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