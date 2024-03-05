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Galatasaray'da Mauro Icardi'nin gözü o tarihte! Eskiye dönüyor

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da işler yolunda gidiyor. Beşiktaş galibiyetiyle liderliğini koruyan Galatasaray'da Mauro Icardi'nin performansı ise düşündürüyor. Arjantinli yıldız yaşadığı sakatlığın ardından eski günlerini mumla ararken kendisine önemli bir fırsat doğdu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 05 Mart 2024, 16:58 Güncelleme 05 Mart 2024, 16:58
Galatasaray’da Mauro Icardi’nin gözü o tarihte! Eskiye dönüyor

Galatasaray bu sezon geçen sezon olduğu gibi ezeli rakibi Fenerbahçe ile kıyasıya geçen bir şampiyonluk mücadelesi veriyor.



Sarı-kırmızılılar son olarak Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında dev derbide deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşmış ve mücadeleden 1-0'lık skorla galip ayrılmıştı.



Alınan bu galibiyet Galatasaray'da şampiyonluk yolunda büyük bir coşkuyla kutlandı. Sarı-kırmızılılar derbinin ardından hazırlıklarına Okan Buruk yönetiminde son hız devam ediyor.



Diğer yandan Cimbom'da takımın yıldız ismi Mauro Icardi'nin durumu büyük bir dikkatle takip ediliyor.



Yıldız futbolcu yeni sezona oldukça etkili bir başlangıç yapmış ve skora yaptığı katkılarla sarı-kırmızılı taraftarların tekrar beğenisini kazanmıştı.



Fakat Icardi için sezonun ilk devresinde Beşiktaş'ı 2-1'lik skorla mağlup ettikleri derbide yaşadığı sakatlık işleri değiştirdi.



Futbolcu o günden beri eski günlerini resmen mumla arıyor. Oyuncunun gol yollarında verdiği katkıdaki düşüş dikkatlerden kaçmıyor.



Ayağındaki sakatlığı henüz tam atlatamayan Mauro Icardi, derbide de beklenen performansından uzaktı. Okan Buruk'un '%100 ile oynamadı ama takıma liderlik yaptı' dediği Arjantinli yıldız, gözünü milli araya çevirdi.



Takım için fedaraklık yapan Icardi, Çaykur Rize ve Kasımpaşa maçlarından sonra dinlenme süreci bulacak. Bu ara, 17 Mart'tan 3 Nisan'a kadar maça çıkmayacak yıldıza sakatlığının geçmesi ilaç gibi gelecek.

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