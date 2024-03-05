Galatasaray’da Mauro Icardi’nin gözü o tarihte! Eskiye dönüyor

Galatasaray bu sezon geçen sezon olduğu gibi ezeli rakibi Fenerbahçe ile kıyasıya geçen bir şampiyonluk mücadelesi veriyor.





Sarı-kırmızılılar son olarak Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında dev derbide deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşmış ve mücadeleden 1-0'lık skorla galip ayrılmıştı.