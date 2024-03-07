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Fenerbahçe Belçika'da avantaj peşinde! İşte İsmail Kartal'ın Union Saint-Gilloise maçındaki muhtemel 11'i

Avrupa'daki tek temsilcimiz Fenerbahçe bugün sahne alıyor. Kanarya, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımı ile deplasmanda saat 23.00'te karşılaşacak. Maç öncesi açıklamalarda bulunan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, hem Süper Lig hem de bu organizasyonu şampiyon tamamlamak istediklerini söyledi. Union Saint-Gilloise kalecisi Anthony Moris'in küçüklükten takım arkadaşı olduğunu aktaran Batshuayi ise, "Onunla karşılaşacak olmak benim için keyifli olacak." dedi. İşte kritik maç öncesi İsmail Kartal'ın sahaya süreceği muhtemel 11.

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Giriş Tarihi 07 Mart 2024, 09:34 Güncelleme 07 Mart 2024, 09:52
Fenerbahçe Belçika’da avantaj peşinde! İşte İsmail Kartal’ın Union Saint-Gilloise maçındaki muhtemel 11’i 1

Avrupa'daki tek temsilcimiz Fenerbahçe bugün sahne alıyor. Sarı-Lacivertliler, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımı ile deplasmanda karşılaşacak.

Fenerbahçe Belçika’da avantaj peşinde! İşte İsmail Kartal’ın Union Saint-Gilloise maçındaki muhtemel 11’i 2

Lotto Park'ta oynanacak kritik karşılaşma TSİ 23.00'de başlayacak. Mücadeleyi Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Joao Pinheiro yönetecek. Konferans Ligi'nde H Grubu'nu lider tamamlayarak direkt son 16 turuna katılmaya hak kazanan Kanarya, ilk maçında avantajlı bir skor arayacak.

Fenerbahçe Belçika’da avantaj peşinde! İşte İsmail Kartal’ın Union Saint-Gilloise maçındaki muhtemel 11’i 3

14 MAÇTA 10 GALİBİYET

Rövanş, 14 Mart Perşembe günü Ülker Stadı'nda oynanacak. Sarı-Lacivertliler, Avrupa futbolunun 3 numaralı organizasyonunda 15. sınavına çıkacak. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde daha önce yaptığı 14 maçta 10 galibiyet ve 4 yenilgi yaşadı. Sarı Kanarya söz konusu maçlarda 38 gol atarken, 19 gole engel olamadı.

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