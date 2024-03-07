Fenerbahçe Belçika'da avantaj peşinde! İşte İsmail Kartal'ın Union Saint-Gilloise maçındaki muhtemel 11'i

Avrupa'daki tek temsilcimiz Fenerbahçe bugün sahne alıyor. Sarı-Lacivertliler, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Belçika 'nın Union Saint-Gilloise takımı ile deplasmanda karşılaşacak.

Lotto Park'ta oynanacak kritik karşılaşma TSİ 23.00'de başlayacak. Mücadeleyi Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Joao Pinheiro yönetecek. Konferans Ligi'nde H Grubu'nu lider tamamlayarak direkt son 16 turuna katılmaya hak kazanan Kanarya, ilk maçında avantajlı bir skor arayacak.

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14 MAÇTA 10 GALİBİYET



Rövanş, 14 Mart Perşembe günü Ülker Stadı'nda oynanacak. Sarı-Lacivertliler, Avrupa futbolunun 3 numaralı organizasyonunda 15. sınavına çıkacak. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde daha önce yaptığı 14 maçta 10 galibiyet ve 4 yenilgi yaşadı. Sarı Kanarya söz konusu maçlarda 38 gol atarken, 19 gole engel olamadı.