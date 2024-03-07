

Kanarya son olarak 28. haftada Atakaş Hatayspor ile kozlarını paylaştı. Sarı-lacivertli ekip mücadeleyi 2-0 kazandı ve 3 puanın sahibi oldu. Fenerbahçe'de golleri 24. dakikada Osayi Samuel ve 40. dakikada Cengiz Ünder kaydetti. Kanarya zorlu deplasmanda hata yapmadı ve Galatasaray'ı takibe devam etti.