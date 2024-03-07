Halil Umut Meler için olay sözler! "İyi bir Galatasaraylı"





MAÇ BUZDOLABINDA! Son derbi çarpıcı bir örnek. Halil Umut Meler'in iyi bir Galatasaraylı olduğunu herkes bilir. Bu maça atanması da tesadüf olamaz. Yapay zeka yapmış yapacağını! Peki neler yaptı Halil Umut Meler şimdi gelelim oraya. Semih'in ayağına basıldığında oralı bile olmadı... Kerem, Semih'e tekme attığında faulü Kerem'in lehine verdi...





Penaltı olmayan pozisyonda iki dakika penaltı aradı, penaltı olan pozisyona dönüp bakmadı!.. Beşiktaş harika bir kontratakta Galatasaray'ı üçe bir yakalamışken oyunu durdurdu ve topu bir metre geriye koydu. Bu da yetmedi, etrafındaki tüm futbolcularla bu konuda derin sohbetlere dalarak herkesin, sahadaki yerini almasını sağladı!..

Hiçbir maçta, sahaya hiçbir şey atılmasın ama bizim her maçımızda en azından, su ve çakmak atılır ve hakem uyarı yaparak geçiştirir bu durumu. Halil Umut Meler öyle yapmadı, Amerika'yı yeniden keşfederek yardımcılarını yanına çağırdı ve beş dakika maçı buzdolabına koydu adeta...





ANNE ŞEFKATLİ MELER Barış Alper, Beşiktaşlı futbolcularla agresif bir şekilde tartışırken, (Daha önce birçok maçta bu olayları belli mesafeden izlediğini biliyoruz) aniden tartışmanın arasına dalarak Barış'ı adeta bir anne şefkatiyle sarıp sarmalayıp olay yerinden uzaklaştıran Meler, Cenk Tosun'la konuşurken öyle hiddetleniyor ki, şah damarı öfkeden patlayacak hale geliyor...