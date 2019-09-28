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Galatasaray-Fenerbahçe derbi tarihinin en hırçın 11'i!

Gözler bu akşam oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisine çevirildi. Sarı-kırmızılılar, bu akşam Türk Telekom Stadyumu'ndan ezeli rakibi Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Gönüllerden geçen ise maçın skorundan çok, olaysız bitmesi. Nitekim Galatasaray-Fenerbahçe derbilerine kimi zaman kavgalar damga vurabiliyor. Tarihte pek çok örneğine rastlanan bu derbilerin en agresif isimleri, tarihe damga vurdu. İşte derbi tarihinin en hırçın 11'i...

28.09.2019 13:30 - Son Güncelleme: 28.09.2019 13:38
Galatasaray-Fenerbahçe derbi tarihinin en hırçın 11'i!

İşte Fotomaç'ın derlemesine göre en hırçın 11;

VOLKAN DEMİREL

FENERBAHÇE

Galatasaray-Fenerbahçe derbi tarihinin en hırçın 11'i!

SABRİ SARIOĞLU

GALATASARAY

Galatasaray-Fenerbahçe derbi tarihinin en hırçın 11'i!

LUGANO

FENERBAHÇE

Galatasaray-Fenerbahçe derbi tarihinin en hırçın 11'i!

BÜLENT KORKMAZ

GALATASARAY

Galatasaray-Fenerbahçe derbi tarihinin en hırçın 11'i!

CANER ERKİN

FENERBAHÇE

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