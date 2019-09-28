Galatasaray-Fenerbahçe derbi tarihinin en hırçın 11'i!
Gözler bu akşam oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisine çevirildi. Sarı-kırmızılılar, bu akşam Türk Telekom Stadyumu'ndan ezeli rakibi Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Gönüllerden geçen ise maçın skorundan çok, olaysız bitmesi. Nitekim Galatasaray-Fenerbahçe derbilerine kimi zaman kavgalar damga vurabiliyor. Tarihte pek çok örneğine rastlanan bu derbilerin en agresif isimleri, tarihe damga vurdu. İşte derbi tarihinin en hırçın 11'i...
28.09.2019 13:30
- Son Güncelleme: 28.09.2019 13:38
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