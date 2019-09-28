Sibel Can'dan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için flaş tahmin! Şans tanımadı
Tüm Türkiye nefesini tuttu, bu akşam Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi konuk edeceği büyük derbiyi bekliyor... Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun 6. haftasında bugün Galatasaray ile Fenerbahçe Türk Telekom Stadı'nda karşıya karşıya gelecek. Futbolseverlerin sonucunu merakla beklediği derbiyle ilgili spor ve magazin dünyasının ünlü isimleri tahminlerde bulundu. Bakın ünlü isimler ağırlıklı olarak kime şans verdi.
MUSTAFA DENİZLİ
"Kuyumcuların ve sarrafların kullandığı bir tartı aleti vardır bilirsiniz. Bence bu maçın sonucu altın tartar gibi küçük, ince farklılıkların etki edebileceği bir duruma bağlı. Galatasaray'ın sadece Muslera ve önündeki defansın Marcao, Luyindama ve Seri ile daha oturmuş bir görüntü çizmesi nedeniyle biraz daha şanslı olduğu söylenebilir. Ama geçen seneki maçı hatırlayın, Galatasaray 2-0 öre geçti, maç 2-2 bitti, biraz daha süre olsa belki F.Bahçe kazanabilirdi. Ezeli rekabette maç iki bölümlüdür. İlk yarıda mükemmel oynarsınız ama ikinci yarıda skoru yeterli görür, gerekli mücadeleyi yapmazsanız şemsiye tersine döner."