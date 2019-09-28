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Sibel Can'dan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için flaş tahmin! Şans tanımadı

Tüm Türkiye nefesini tuttu, bu akşam Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi konuk edeceği büyük derbiyi bekliyor... Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun 6. haftasında bugün Galatasaray ile Fenerbahçe Türk Telekom Stadı'nda karşıya karşıya gelecek. Futbolseverlerin sonucunu merakla beklediği derbiyle ilgili spor ve magazin dünyasının ünlü isimleri tahminlerde bulundu. Bakın ünlü isimler ağırlıklı olarak kime şans verdi.

28.09.2019 13:01 - Son Güncelleme: 28.09.2019 13:10
Sibel Can'dan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için flaş tahmin! Şans tanımadı

Galatasaray ile Fenerbahçe, bu akşam 390. kez karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler, geride kalan 389 maçtan 146'sını kazandı, sarı-kırmızılı ekip bu süre içinde 123 kez galip geldi. İki takım 120 maçta ise eşitliği bozamadı.

Sibel Can'dan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için flaş tahmin! Şans tanımadı

MUSTAFA DENİZLİ

"Kuyumcuların ve sarrafların kullandığı bir tartı aleti vardır bilirsiniz. Bence bu maçın sonucu altın tartar gibi küçük, ince farklılıkların etki edebileceği bir duruma bağlı. Galatasaray'ın sadece Muslera ve önündeki defansın Marcao, Luyindama ve Seri ile daha oturmuş bir görüntü çizmesi nedeniyle biraz daha şanslı olduğu söylenebilir. Ama geçen seneki maçı hatırlayın, Galatasaray 2-0 öre geçti, maç 2-2 bitti, biraz daha süre olsa belki F.Bahçe kazanabilirdi. Ezeli rekabette maç iki bölümlüdür. İlk yarıda mükemmel oynarsınız ama ikinci yarıda skoru yeterli görür, gerekli mücadeleyi yapmazsanız şemsiye tersine döner."

Sibel Can'dan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için flaş tahmin! Şans tanımadı

"MAÇ ORTADA"
"Galatasaray, Fenerbahçe'ye oranla çok az bir farkla önde. Derbiler üç ihtimallidir. Cim-Bom defansif anlamda Fenerbahçe ise ofansif anlamda daha iyi gibi. Ama şu gerçek ki maç ortada."

Sibel Can'dan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için flaş tahmin! Şans tanımadı

HÜLYA KOÇYİĞİT

BERABERE BİTER

Sibel Can'dan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için flaş tahmin! Şans tanımadı

SİNAN AKÇIL

2-1 FB KAZANIR

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