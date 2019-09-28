Sibel Can'dan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için flaş tahmin! Şans tanımadı

MUSTAFA DENİZLİ

"Kuyumcuların ve sarrafların kullandığı bir tartı aleti vardır bilirsiniz. Bence bu maçın sonucu altın tartar gibi küçük, ince farklılıkların etki edebileceği bir duruma bağlı. Galatasaray'ın sadece Muslera ve önündeki defansın Marcao, Luyindama ve Seri ile daha oturmuş bir görüntü çizmesi nedeniyle biraz daha şanslı olduğu söylenebilir. Ama geçen seneki maçı hatırlayın, Galatasaray 2-0 öre geçti, maç 2-2 bitti, biraz daha süre olsa belki F.Bahçe kazanabilirdi. Ezeli rekabette maç iki bölümlüdür. İlk yarıda mükemmel oynarsınız ama ikinci yarıda skoru yeterli görür, gerekli mücadeleyi yapmazsanız şemsiye tersine döner."