Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi 11'ler netleşti! G.Saray'da o isimler tribünde...

Spor Toto Süper Lig'in 6.haftasında iki ezeli rakip Galatasaray ve Fenerbahçe, Türk Telekom Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Tüm Türkiye'nin nefesini tutarak beklediği maç 20.00'de başlayacak, Cüneyt Çakır yönetecek. İki takımda da derbiye özel önlemler alınırken, teknik direktörler Fatih Terim ve Ersun Yanal derbiye çıkacakları 11'lerde sürpriz değişiklikler planlıyor. İşte Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi yaşanan son dakika gelişmeleri ve muhtemel 11'ler...

28.09.2019 15:27 - Son Güncelleme: 28.09.2019 15:33 BU GALERİYİ PAYLAŞ





