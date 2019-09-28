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Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi 11'ler netleşti! G.Saray'da o isimler tribünde...

Spor Toto Süper Lig'in 6.haftasında iki ezeli rakip Galatasaray ve Fenerbahçe, Türk Telekom Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Tüm Türkiye'nin nefesini tutarak beklediği maç 20.00'de başlayacak, Cüneyt Çakır yönetecek. İki takımda da derbiye özel önlemler alınırken, teknik direktörler Fatih Terim ve Ersun Yanal derbiye çıkacakları 11'lerde sürpriz değişiklikler planlıyor. İşte Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi yaşanan son dakika gelişmeleri ve muhtemel 11'ler...

28.09.2019 15:27 - Son Güncelleme: 28.09.2019 15:33
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi 11'ler netleşti! G.Saray'da o isimler tribünde...

Ve Süper Lig'de derbi zamanı geldi, çattı... 2019-2020 Cemil Usta sezonunun ilk derbisi bu akşam Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi 11'ler netleşti! G.Saray'da o isimler tribünde...

Saat 20.00'de başlayacak ve hakem Cüneyt Çakır'ın yöneteceği karşılaşma beIN SPORTS'tan naklen yayınlanacak.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi 11'ler netleşti! G.Saray'da o isimler tribünde...

Türk futbolunun iki asırlık çınarı Türk Telekom Stadı'nda 390. kez kozlarını paylaşacak. Müthiş bir heyecan fırtınasına sahne olması beklenen dev mücadelede iki ezeli rakip sahaya mutlak üç puan parolasıyla çıkacak.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi 11'ler netleşti! G.Saray'da o isimler tribünde...

Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler, 146 kez sahadan galip ayrılırken, sarı-kırmızılılar ise 123 defa rakibini mağlup etmeyi başardı.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi 11'ler netleşti! G.Saray'da o isimler tribünde...

İki takım 120 müsabakada ise yenişemedi. Kanarya'nın 535 golüne, Aslan 485 golle karşılık verdi.

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