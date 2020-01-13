Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz Ali Koç'u yaylım ateşine tuttu: Edebini...

''BEN DE ŞAŞIRDIM! HAYRET EDİYORUM HAYRET''

10 bin euro! Ben de şaşırdım! Biz menajerlere 13.6 milyon euro para ödedik, 100 milyon TL ödedik. TFF internet sitesinde yazılıp yazılmaması beni ilgilendirmiyor. Bunun TFF tarafından yayınlanmasını isteyen zaten benim. Kim inanır benim 10 bin euro verdiğime? Şeytanın aklına gelmeyecek şeyler...

Kalkmış diyorlar ki menajerlik giderlerini futbolcu parasına koymuş olabilirler vergi kaçırıyorlar diyor. Hayret ediyorum hayret. Ben yüz yıl düşünsem bu kadarı aklımaz gelmez. Kişi herkesi kendi gibi bilirmiş. Pes vallahi pes.