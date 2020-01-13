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Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'dan Ali Koç'a cevap!

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Spor Kulüpleri Federasyonları Çalıştayı'nda konuştu. Ahmet Ağaoğlu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un sözlerine yanıt verdi.

13.01.2020 13:10 - Son Güncelleme: 13.01.2020 13:23
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'dan Ali Koç'a cevap!

Ahmet Ağaoğlu, Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı'nda basın mensuplarının karşısına geçti ve şu sözleri kullandı;

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Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'dan Ali Koç'a cevap!

Ali Koç ile ilgili olarak bugün 14:61'de açıklama yapacağız. Trabzonspor her zaman gelir ve giderleri kuruşuna kadar açıklıyor. Görünen o ki söylediklerimiz anlaşılmamış. Bir kez daha ellerine vereceğiz, oradan okusunlar.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'dan Ali Koç'a cevap!

''KENDİ YAZDIKLARI OYUNU KENDİLERİ OYNASINLAR''

Bütün rakiplerimize saygı duyuyoruz. Mücadele sahada verilir. Ülkedeki futbolu 3,5,7 sene öncesine çekmek isteyenlerin senaryosunda biz yokuz. Kendi yazdıkları oyunu kendileri oynasınlar. Yıllarca hayatlarını gizli örtülü işlerle, icraatlerle sürdürenlerin bakış açısı bu. Biz bu oyunda yokuz.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'dan Ali Koç'a cevap!

"İnşallah Türk futbolunun geleceğine ışık tutan bir çalıştay olur. Hem mali hem idari disiplini sağlayan, ekonomik anlamda da bütçenin üzerine çıkan harcamalardan kulüp yönetimini sorumlu tutan tüzük değişikliğini hayata geçirdik."

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'dan Ali Koç'a cevap!

"Yıllardır hayatlarını gizli, örtülü işlerle sürdüren insanların fikirleri bunlar. Bunlar belirli amaçlar ile çıkartılan sözler.

Bu söylemlerle alakalı olarak suç duyurusunda bulunduk. Devam eden süreçte birtakım beyanatlar verildiğinde bu beyanatların kimler tarafından verildiği ortaya çıkıyor."

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