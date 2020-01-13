Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'dan Ali Koç'a cevap!
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Spor Kulüpleri Federasyonları Çalıştayı'nda konuştu. Ahmet Ağaoğlu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un sözlerine yanıt verdi.
13.01.2020 13:10
- Son Güncelleme: 13.01.2020 13:23
Ahmet Ağaoğlu, Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı'nda basın mensuplarının karşısına geçti ve şu sözleri kullandı;
''KENDİ YAZDIKLARI OYUNU KENDİLERİ OYNASINLAR''
Bütün rakiplerimize saygı duyuyoruz. Mücadele sahada verilir. Ülkedeki futbolu 3,5,7 sene öncesine çekmek isteyenlerin senaryosunda biz yokuz. Kendi yazdıkları oyunu kendileri oynasınlar. Yıllarca hayatlarını gizli örtülü işlerle, icraatlerle sürdürenlerin bakış açısı bu. Biz bu oyunda yokuz.
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