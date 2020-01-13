Galatasaray'da şok gelişme! Yeni transfer takımdan ayrılıyor

Önceki gün Antalya'da Konyaspor ile oynanılan maçın sonrasında Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile bir araya gelen ve bu transferi yaklaşık bir saat statta görüşen Bursaspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez Nijeryalı futbolcuyu resmen istedi.