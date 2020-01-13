Galatasaray'da şok gelişme! Yeni transfer takımdan ayrılıyor
Transfer sezonuna Onyekuru, Saracchi ve Sekidika ile hızlı bir giriş yapan Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor. Geçtiğimiz hafta kadroya kattığı bir yıldızın sarı-kırmızılı takımla yollarının ayrılacağı iddia edildi. İşte transferde yaşanan son dakika gelişmesi...
13.01.2020 12:40
- Son Güncelleme: 13.01.2020 12:40
Galatasaray'ın Eskişehirspor'dan kadrosuna kattığı Jesse Sekidika'da bir son dakika gelişmesi yaşandı. Nijeryalı futbolcunun, sezon sonuna kadar TFF 1. Lig ekibi Bursaspor'a kiralandığı bildirildi.
Galatasaray'ın geçtiğimiz günlerde kadrosuna kattığı ve 4.5 yıllık sözleşme imzaladığı Nijeryalı futbolcu Jesse Sekidika'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Önceki gün Antalya'da Konyaspor ile oynanılan maçın sonrasında Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile bir araya gelen ve bu transferi yaklaşık bir saat statta görüşen Bursaspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez Nijeryalı futbolcuyu resmen istedi.
Bursa Hakimiyet'te yer alan habere göre teknik direktör Fatih Terim'in onay vermesinin ardından yeşil-beyazlı yönetim Sekidika'nın menajeriyle pazarlık masasına oturdu.
Yapılan uzun görüşmeler neticesinde sağ kanat oyuncusu Jesse Sekidika'nın sezon sonuna kadar Bursaspor'a kiralandığı bildirildi.