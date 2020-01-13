Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz Ali Koç'u yaylım ateşine tuttu: Edebini... 13.01.2020 13:14

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı'nda açıklamalarda bulundu. Mustafa Cengiz, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un kendisini ve Galatasaray'ı hedef alan sözlerine yanıt verdi. Mustafa Cengiz, 'Ben bir kulüp başkanına "yalancısın" diyecek kadar basit olmam. Edebimi bilirim, edepsizce davranamam. Benim edebim böyle konuşmaya izin vermez.' dedi. İşte Mustafa Cengiz'in gündem yaratacak o açıklamaları.

Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı'nda konuşan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un kendisi hakkında yaptığı açıklamalara cevap verdi.

Mustafa Cengiz'in açıklamaları şu şekilde; 'Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un açıklamalarına çok üzüldüm. Oyun oynarken kural değişmez dedim. Bir bilgisi yok veya yanlış yönlendiriyorlar tarzı bir şey söyledi benim için. Yalan söylüyor dedi... Play-Off sezonu incelendiğinde ilanın çok geç yapıldığı görülecektir. Bakın o sezon Playoff bilgi verilmeden düzenlenmiş ve plana alınmıştır. 5 Mayıs'ta sonraki sezon resmen açıklanmış, 25 Ağustos'ta da playoff kuralı getirilmiştir. Bunlar TFF sitesinde vardır. Biz birden öğrendik. Boynumuz kıldan ince dedik, oynadık, şampiyon olduk. Ama kural sezon içinde değişti.'

Önceden bilgi verilmeden play-off ilan edilmiştir, daha acısı Şampiyonlar Ligi'ne katılım ilgili ile statü de değiştirilmiştir. Bu kuralı, yayıncı kuruluş ve TFF değiştirdi. Peki şunu merak ediyorum; Fenerbahçe'ye ne oluyor? Fenerbahçe'nin bu konuda ne gibi bir durumu var? Bu kararda Fenerbahçe'nin bir dahli var mı ki savunmaya geçiyor? Neden? Play-off oynanmasına siz mi ön ayak oldunuz? Play-off ile ilgili sözlerime yalan söylüyorsunuz ya da yanıltıyorsunuz gibi bir lafı bir kulüp başkanına yakıştıramadım. Ben başka bir kulübü suçlayıp yalancı durumuna düşmem. Ben bir kulüp başkanına "yalancısın" diyecek kadar basit olmam. Edebimi bilirim, edepsizce davranamam. Benim edebim böyle konuşmaya izin vermez.

''BEN DE ŞAŞIRDIM! HAYRET EDİYORUM HAYRET''

10 bin euro! Ben de şaşırdım! Biz menajerlere 13.6 milyon euro para ödedik, 100 milyon TL ödedik. TFF internet sitesinde yazılıp yazılmaması beni ilgilendirmiyor. Bunun TFF tarafından yayınlanmasını isteyen zaten benim. Kim inanır benim 10 bin euro verdiğime? Şeytanın aklına gelmeyecek şeyler... Kalkmış diyorlar ki menajerlik giderlerini futbolcu parasına koymuş olabilirler vergi kaçırıyorlar diyor. Hayret ediyorum hayret. Ben yüz yıl düşünsem bu kadarı aklımaz gelmez. Kişi herkesi kendi gibi bilirmiş. Pes vallahi pes.

NELER OLMUŞTU?

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'ile ilgili açıklamalarda bulunan Ali Koç "Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe'nin adını ağzına almadan bazı atışlar yapıyor. Taraftara şirin gözükmek, koltuğu sağlamlaştırmak bir anlayış olabilir ama kısa süreli bir anlayış olur. Mustafa Cengiz ya bilgi sahibi değil, ya gözümüzün içine bakarak gerçekleri saptırıyor. İnşallah bu yaşına gelmiş bir adam gözümüzün içine baka baka yalan söylemiyordur. 2011'deki Play-Off, 23 Ağustos'ta açıklandı, 25 Ağustos'ta fikstür çekildi, 9 Eylül'de ligler başladı. Neden bahsediyor? İnşallah bu yaşta adam kamuoyunun göünün içine içine yalan söylemiyordu. Şeffaflıktan bahsediyor, bize hafif çaplı gönderme yapıyor, KAP'a bildiri yaptıklarını söylüyor. Biz de KAP'a bilgilendirme yapıyoruz. Geçen sene Mart sonunda TFF bir liste yayımladı.

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Bu listede kulüplerin menajerlere ödediği paralar yer aldı. Fenerbahçe 2,6 milyon euro menajerlik ücreti ödemiş. Biz zaten %9-%10 menajerlik ücreti öderiz. Bütün Süper Lig ise 4,4 milyon euro ödemiş. Fenerbahçe açık ara en yüksek menajerlik ödemesi yapmış. En az ise Galatasaray yapmış; 10 bin euro! 2018'de Galatasaray bütün transferler için 10 bin euro ödemiş! Mitroglou, Ömer Bayram, Luyindama, Nagatomo... Bir sürü oyuncu alınmış ama Galatasaray 10 bin euro ödemiş. Balıkesirspor bile 7 bin euro ödemiş. İstanbulspor 95 bin euro ödemiş. Galatasaray bu kadar oyuncu alıp 10 bin euro ödemiş ve bu şeffaf mı değil mi kamuoyuna bırakıyorum." ifadelerini kullanmıştı.

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