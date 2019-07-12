Fenerbahçe'nin gözdesi Romalı Kolarov'un transfer videosu olay yarattı! Tek yanıt 'Hayır!'

Senaryoya göre Kolarov biri palyaço maskesi giymiş biri de kadın kılığına girmiş iki oyuncu tarafından kaçırılacaktı. Kendisini kaçıranların elinden birini öldürerek kaçan Kolarov, kaçtığı araba ile ünlü pilot Lewis Hamilton'ın arabasına çarpacaktı. Bu sırada polis onu kurtaracak ancak polislerden biri öldürdüğü maskeli adam çıkacaktı. Tabi bu sırada polis helikopterine çıkarılan Kolarov, adamı yine öldürecek ve paraşütünü alıp kaçacaktı. Bu sırada dünya çapında Kolarov için alarm verilecekti.