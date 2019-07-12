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Fenerbahçe'nin gözdesi Romalı Kolarov'un transfer videosu olay yarattı! Tek yanıt 'Hayır!'

Geçtiğimiz sezonu 6.sırada kapatan Fenerbahçe, gelecek sezon için nokta atışı transferler yapmanın peşinde... Bu zaman kadar Vedat Muriç, Murat Sağlam, Emre Belözoğlu, Max Kruse, Altay Bayındır'ı kadrosuna katan Fenerbahçe'den, eski Galatasaraylı Garry Rodrigues açıklaması gelmesi ise an meselesi. Öte yandan Fenerbahçe'nin adı şu sıralar Serie A ekiplerinden Roma forması giyen 33 yaşındaki Aleksandar Kolarov ile sık sık anılıyor. 'Ha geldi, ha gelecek', 'Menajeri İstanbul'da', 'Fenerbahçe'ye gitmek istiyorum' gibi haberler çıkan Kolarov'un akıbeti önümüzdeki günlerde belli olacak ama Fenerbahçe'nin ilgilendiği Kolarov'un bu transfer videosu bir döneme damgasını vurmuştu. İşte birbirinden ilginç transferler.

12.07.2019 16:24 - Son Güncelleme: 12.07.2019 16:50
Fenerbahçe'nin gözdesi Romalı Kolarov'un transfer videosu olay yarattı! Tek yanıt 'Hayır!'

Spor gündeminin son günlerde en çok adından söz ettiren ismi hiç kuşkusuz 33 yaşındaki Sırp yıldız
Aleksandar Kolarov. Fenerbahçe ile flört halinde olan Kolarov'un menajeri İstanbul'a gelmişti.

KOLAROV'UN MENAJERİ İSTANBUL'DA

Fenerbahçe ile adı flört halinde olan Kolarov, Fenerbahçe taraftarları için çoktan Sarı-lacivertli formayı giydi bile.

Fenerbahçe'nin gözdesi Romalı Kolarov'un transfer videosu olay yarattı! Tek yanıt 'Hayır!'

SON AKŞAM YEMEĞİ

Söylentilere göre Fenerbahçe ile adı anılan Kolarov için Roma'da veda yemeği verildi. Bu iddiaların ardı arkası kesilmezken, Fenerbahçe taraftarları transferin açıklandığını görmek için sabırsızlanıyor.

Fenerbahçe'nin gözdesi Romalı Kolarov'un transfer videosu olay yarattı! Tek yanıt 'Hayır!'

SIRADIŞI VİDEO

2017 yılında kendisini Serie A ekiplerinden Roma'ya bağlayan sözleşmeye imza atan Kolarov'un transferinin açıklandığı video günlerce konuşulmuştu. Nedeni ise oldukça çılgın bir senaryonun kendisine açıklanması ancak kendisinin kabul etmemesiydi.

Fenerbahçe'nin gözdesi Romalı Kolarov'un transfer videosu olay yarattı! Tek yanıt 'Hayır!'

Senaryoya göre Kolarov biri palyaço maskesi giymiş biri de kadın kılığına girmiş iki oyuncu tarafından kaçırılacaktı. Kendisini kaçıranların elinden birini öldürerek kaçan Kolarov, kaçtığı araba ile ünlü pilot Lewis Hamilton'ın arabasına çarpacaktı. Bu sırada polis onu kurtaracak ancak polislerden biri öldürdüğü maskeli adam çıkacaktı. Tabi bu sırada polis helikopterine çıkarılan Kolarov, adamı yine öldürecek ve paraşütünü alıp kaçacaktı. Bu sırada dünya çapında Kolarov için alarm verilecekti.

Fenerbahçe'nin gözdesi Romalı Kolarov'un transfer videosu olay yarattı! Tek yanıt 'Hayır!'

Kolarov'un bu tanıtım videosuna yanıtı ise sadece 'Hayır' olmuştu.

Bu tanıtım videosu o dönem çok konuşulmuştu.

İŞTE O VİDEO

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