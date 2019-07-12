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Garry Rodrigues'in Fenerbahçe'ye transferinde Fatih Terim detayı

Galatasaray'ın 2017-2018 sezonu şampiyonluğunda Gomis ile birlikte en büyük pay sahibi olan Garry Rodrigues'in Fenerbahçe ile anlaşmasının arkasından Fatih Terim çıktı. Yıldız oyuncunun Al İttihad'da mutsuz olduğu ve Galatasaray'a geri dönmek istediği ancak Terim'in bu isteği geri çevirdiği öğrenildi. Bunun ardından yıldız oyuncunun Fenerbahçe ile anlaşma sağladığı öğrenildi. İşte Fenerbahçe'nin Garry Rodrigues transferinin perde arkası...

12.07.2019 11:44 - Son Güncelleme: 12.07.2019 12:03
Garry Rodrigues'in Fenerbahçe'ye transferinde Fatih Terim detayı

Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Garry Rodrigues konusunda artık geri sayıma geçildi.

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Garry Rodrigues'in Fenerbahçe'ye transferinde Fatih Terim detayı

Uzunca bir süredir transfere resmi noktayı koymak için uğraş veren sarı-lacivertliler, pürüzleri ortadan kaldırdı.

Garry Rodrigues'in Fenerbahçe'ye transferinde Fatih Terim detayı

Bonservisi Suudi Arabistan'ın Al Ittihad kulübünde olan 28 yaşındaki oyuncunun 2 yıllığına kiralık olarak Fenerbahçe'ye katılacağı bildirildi.

Garry Rodrigues'in Fenerbahçe'ye transferinde Fatih Terim detayı

Anlaşma süresinin uzun sürmesinde Rodrigues'in hem eski kulübü Galatasaray'a dönme ihtimalini düşünmesi hem de mevcut kulübü Al Ittihad'la son bir toplantı yapması etken oldu.

Garry Rodrigues'in Fenerbahçe'ye transferinde Fatih Terim detayı

Yeşil Burun Adalı futbolcunun, Al Ittihad'ın yeni teknik direktörü Jose Luis Sierra ile bir araya geldiği kaydedildi.

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