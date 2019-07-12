Garry Rodrigues'in Fenerbahçe'ye transferinde Fatih Terim detayı
Galatasaray'ın 2017-2018 sezonu şampiyonluğunda Gomis ile birlikte en büyük pay sahibi olan Garry Rodrigues'in Fenerbahçe ile anlaşmasının arkasından Fatih Terim çıktı. Yıldız oyuncunun Al İttihad'da mutsuz olduğu ve Galatasaray'a geri dönmek istediği ancak Terim'in bu isteği geri çevirdiği öğrenildi. Bunun ardından yıldız oyuncunun Fenerbahçe ile anlaşma sağladığı öğrenildi. İşte Fenerbahçe'nin Garry Rodrigues transferinin perde arkası...
12.07.2019 11:44
- Son Güncelleme: 12.07.2019 12:03
Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Garry Rodrigues konusunda artık geri sayıma geçildi.
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