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Fenerbahçe'nin ilgilendiği Kolarov'un çok konuşulan transfer videosu yeniden gündemde

12.07.2019 16:00

Son dönemde adı sık sık Fenerbahçe ile anılan Kolarov'un 2017 yılında Roma'ya transfer olduğu dönemde, transferinin açıklandığı video yeniden gündemde.


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