Fenerbahçe'nin ilgilendiği Kolarov'un çok konuşulan transfer videosu yeniden gündemde

Son dönemde adı sık sık Fenerbahçe ile anılan Kolarov'un 2017 yılında Roma'ya transfer olduğu dönemde, transferinin açıklandığı video yeniden gündemde.
Fenerbahçe'nin ilgilendiği Kolarov'un çok konuşulan transfer videosu yeniden gündemde12.07.2019 16:00
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