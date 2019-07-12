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’nin listesindeki ve Fejsa’nın menajeri 'a geldi

’nin listesinde yer alan ve Fejsa’nın menajeri Ramadani yöneticilerle görüştü. 2 oyuncu için sıcak saatler yaşanıyor. Ramadani ile detayları konuşan yönetim Kolarov için , Fejsa için de ile görüşmelerine devam ediyor.

Kolarov&Fejsa zirvesi
Fenebahçe'de dün hareketli bir gün yaşandı. Sarı-Lacivertli yönetimin listesinde yer alan futbolculardan Kolarov ve Fejsa'nın menajeri Fali Ramadani apar topar 'a geldi. Ramadani'nin burada Fenerbahçeli yöneticilerle 2 futbolcu için pazarlık masasına oturduğu öne sürüldü.



​GÖRÜŞMELER OLUMLU GEÇTİ
Fenerbahçeli yöneticilerin Ramadani ile yapılan görüşmede önemli yol aldığı ortaya çıktı. Bu futbolcuların Sarı-Lacivertli takımda oynamak istemeleri F.Bahçe'nin elini güçlendiriyor.



KULÜPLERİYLE GÖRÜŞÜLECEK
Sarı-lacivertli yöneticiler ayrıca için , Fejsa için de ile görüşmelerini sürdürüyor. 2 yıldız için bu hafta içinde yeni adımlar atılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

​KOSCİELNY DE GÜNDEMDE
F.Bahçe ayrıca Arsenal'in kaptanı Koscielny ile ilgileniyor. Takımının ABD'deki kampına gitmeyi reddeden yıldız oyuncu için teklif yapılması bekleniyor.

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