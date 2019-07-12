Fenebahçe'de dün hareketli bir gün yaşandı. Sarı-Lacivertli yönetimin transfer listesinde yer alan futbolculardan Kolarov ve Fejsa'nın menajeri Fali Ramadani apar topar İstanbul'a geldi. Ramadani'nin burada Fenerbahçeli yöneticilerle 2 futbolcu için pazarlık masasına oturduğu öne sürüldü.
GÖRÜŞMELER OLUMLU GEÇTİ
Fenerbahçeli yöneticilerin Ramadani ile yapılan görüşmede önemli yol aldığı ortaya çıktı. Bu futbolcuların Sarı-Lacivertli takımda oynamak istemeleri F.Bahçe'nin elini güçlendiriyor.
KULÜPLERİYLE GÖRÜŞÜLECEK
Sarı-lacivertli yöneticiler ayrıca Kolarov için Roma, Fejsa için de Benfica ile görüşmelerini sürdürüyor. 2 yıldız için bu hafta içinde yeni adımlar atılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
KOSCİELNY DE GÜNDEMDE
F.Bahçe ayrıca Arsenal'in kaptanı Koscielny ile ilgileniyor. Takımının ABD'deki kampına gitmeyi reddeden yıldız oyuncu için teklif yapılması bekleniyor.
GÖRÜŞMELER OLUMLU GEÇTİ
Fenerbahçeli yöneticilerin Ramadani ile yapılan görüşmede önemli yol aldığı ortaya çıktı. Bu futbolcuların Sarı-Lacivertli takımda oynamak istemeleri F.Bahçe'nin elini güçlendiriyor.
KULÜPLERİYLE GÖRÜŞÜLECEK
Sarı-lacivertli yöneticiler ayrıca Kolarov için Roma, Fejsa için de Benfica ile görüşmelerini sürdürüyor. 2 yıldız için bu hafta içinde yeni adımlar atılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
KOSCİELNY DE GÜNDEMDE
F.Bahçe ayrıca Arsenal'in kaptanı Koscielny ile ilgileniyor. Takımının ABD'deki kampına gitmeyi reddeden yıldız oyuncu için teklif yapılması bekleniyor.
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