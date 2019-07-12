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Fenerbahçe'den transferde son dakika atağı! Üç yıldızın menajeri İstanbul'da

Transferde üst üste bombaları patlatan Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanıyor. Ersun Yanal'ın hazırladığı liste doğrultusunda çalışmalarını yürüten sarı-lacivertli ekip üç yıldızın menajerini apar topar İstanbul'a getirdi. Bu gelişmeyle birlikte yıldız isimlerin bu hafta sözleşme imzalamaları beklenirken, Fenerbahçe'de transferin bu isimlerle de sınırlı kalmayacağı iddia edildi. İşte Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...

12.07.2019 16:12 - Son Güncelleme: 12.07.2019 16:12
Fenerbahçe'den transferde son dakika atağı! Üç yıldızın menajeri İstanbul'da

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanıyor...

Fenerbahçe'den transferde son dakika atağı! Üç yıldızın menajeri İstanbul'da

Son olarak Garry Rodrigues'i kadrosuna katan sarı-lacivertliler, hız kesmiyor.

Fenerbahçe'den transferde son dakika atağı! Üç yıldızın menajeri İstanbul'da

Sarı-Lacivertli yönetimin transfer listesinde yer alan üç yıldızın menajeri apar topar İstanbul'a geldi.

Fenerbahçe'den transferde son dakika atağı! Üç yıldızın menajeri İstanbul'da

Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan isimlerin menajeri Ramadani, sarı-lacivertli yöneticilerle görüştü.

Fenerbahçe'den transferde son dakika atağı! Üç yıldızın menajeri İstanbul'da

Fotomaç'ın haberine göre Fenerbahçe'de Kolarov, Fejsa ve Konoplyanka için sıcak saatler yaşanıyor...

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