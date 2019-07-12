Fenerbahçe'den transferde son dakika atağı! Üç yıldızın menajeri İstanbul'da

Transferde üst üste bombaları patlatan Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanıyor. Ersun Yanal'ın hazırladığı liste doğrultusunda çalışmalarını yürüten sarı-lacivertli ekip üç yıldızın menajerini apar topar İstanbul'a getirdi. Bu gelişmeyle birlikte yıldız isimlerin bu hafta sözleşme imzalamaları beklenirken, Fenerbahçe'de transferin bu isimlerle de sınırlı kalmayacağı iddia edildi. İşte Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...

12.07.2019 16:12 - Son Güncelleme: 12.07.2019 16:12 BU GALERİYİ PAYLAŞ





