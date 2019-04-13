Fenerbahçe'nin efsanesi Can Bartu'ya veda!
Fenerbahçe'nin ve Türk sporunun efsane isimlerinden Can Bartu 83 yaşında hayata gözlerini yumdu. Can Bartu için Şükrü Saracoğlu'nda tören düzenleniyor. Bugün öğlen ise binlerce sporseverin katılacağı cenazenin ardından Can Bartu son yolculuğuna uğurlanacak.
'LAYIK OLUN BU TARAFTARA'
Fenerbahçe'nin ve Türk sporunun efsane isimlerinden Can Bartu 83 yaşında hayata gözlerini yummuştu. Can Bartu için Fenerbahçe Ülker Stadı'nda tören düzenlendi. Can Bartu'nun kızı Gülfer Arığ Galatasaray derbisi için Fenerbahçe Futbol Takımı'na 'Lütfen yarın Mehmetçik Basri, Lefter, Can gibi layık olan bu taraftara' dedi.
'İNSANOĞLU VAROLDUKÇA EFSANELER ÖLMEZ'
Can Bartu'nun cenaze töreninde duygularını aktaran Ali Koç: "Keşke derbiyi beraber, omuz omuza izleseydik. Bugün kendisini uğurlamak için burdayız. Gözün arkada kalmasın, yarın burada 50 bin Fenerbahçeli senin için olacak ve bu çocuklar senin için oynayıp, kazanacak." dedi.
Sözlerine Can Bartu'nun Fenerbahçe için değerini anlatarak sürdüren Ali Koç 'İnsanoğlu var oldukça, efsaneler ölmez' dedi.