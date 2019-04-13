Fenerbahçe'nin efsanesi Can Bartu'ya veda!

'İNSANOĞLU VAROLDUKÇA EFSANELER ÖLMEZ'

Can Bartu'nun cenaze töreninde duygularını aktaran Ali Koç: "Keşke derbiyi beraber, omuz omuza izleseydik. Bugün kendisini uğurlamak için burdayız. Gözün arkada kalmasın, yarın burada 50 bin Fenerbahçeli senin için olacak ve bu çocuklar senin için oynayıp, kazanacak." dedi.

Sözlerine Can Bartu'nun Fenerbahçe için değerini anlatarak sürdüren Ali Koç 'İnsanoğlu var oldukça, efsaneler ölmez' dedi.

İŞTE ALİ KOÇ'UN O SÖZLERİ