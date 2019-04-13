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Fenerbahçe'nin efsanesi Can Bartu'ya veda!

Fenerbahçe'nin ve Türk sporunun efsane isimlerinden Can Bartu 83 yaşında hayata gözlerini yumdu. Can Bartu için Şükrü Saracoğlu'nda tören düzenleniyor. Bugün öğlen ise binlerce sporseverin katılacağı cenazenin ardından Can Bartu son yolculuğuna uğurlanacak.

13.04.2019 10:58 - Son Güncelleme: 13.04.2019 11:35
Fenerbahçe'nin efsanesi Can Bartu'ya veda!

83 yaşında hayatını kaybeden Türk sporunun ve Fenerbahçe'nin efsane ismi 'Sinyor' Can Bartu bugün düzenlenecek cenaze töreninin ardından toprağa verilecek.

Fenerbahçe'nin efsanesi Can Bartu'ya veda!

Bartu'nun cenazesi bugün öğlen, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Karaca Ahmet'teki Aile Kabristanlığı'na defnedilecek.

Fenerbahçe'nin efsanesi Can Bartu'ya veda!

Saat 19.00'da Ülker Stadyumu 1907 Tribünü'nde Can Bartu için dua okutulacak.

Fenerbahçe'nin efsanesi Can Bartu'ya veda!

'LAYIK OLUN BU TARAFTARA'

Fenerbahçe'nin ve Türk sporunun efsane isimlerinden Can Bartu 83 yaşında hayata gözlerini yummuştu. Can Bartu için Fenerbahçe Ülker Stadı'nda tören düzenlendi. Can Bartu'nun kızı Gülfer Arığ Galatasaray derbisi için Fenerbahçe Futbol Takımı'na 'Lütfen yarın Mehmetçik Basri, Lefter, Can gibi layık olan bu taraftara' dedi.

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Fenerbahçe'nin efsanesi Can Bartu'ya veda!

'İNSANOĞLU VAROLDUKÇA EFSANELER ÖLMEZ'

Can Bartu'nun cenaze töreninde duygularını aktaran Ali Koç: "Keşke derbiyi beraber, omuz omuza izleseydik. Bugün kendisini uğurlamak için burdayız. Gözün arkada kalmasın, yarın burada 50 bin Fenerbahçeli senin için olacak ve bu çocuklar senin için oynayıp, kazanacak." dedi.

Sözlerine Can Bartu'nun Fenerbahçe için değerini anlatarak sürdüren Ali Koç 'İnsanoğlu var oldukça, efsaneler ölmez' dedi.

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