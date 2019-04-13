Can Bartu'nun cenaze namazı kılındı 13.04.2019 13:58

Fenerbahçe'nin ve Türk sporunun efsane isimlerinden Can Bartu 83 yaşında hayata gözlerini yumdu. Can Bartu için Şükrü Saracoğlu'nda tören düzenlendi. Ülker Stadı'nda düzenlenen törene yüzlerce sporsever katıldı. Ülker Stadı'ndaki törenin ardından cenaze namazı Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde kılındı. Cenaze namazından Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz yan yana saf tuttu.