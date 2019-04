Can Bartu'nun kızı Gülfer Arığ 'Layık olun bu taraftara' 13.04.2019 11:15

Fenerbahçe'nin ve Türk sporunun efsane isimlerinden Can Bartu 83 yaşında hayata gözlerini yummuştu. Can Bartu için Fenerbahçe Ülker Stadı'nda tören düzenlendi. Can Bartu'nun kızı Gülfer Arığ Galatasaray derbisi için Fenerbahçe Futbol Takımı'na 'Lütfen yarın Mehmetçik Basri, Lefter, Can gibi layık olan bu taraftara' dedi.