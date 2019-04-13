83 yaşında hayatını kaybeden Fenerbahçe'nin efsane ismi Can Bartu için Ülker Stadı'nda bir tören düzenlendi. Tören sonrası Can Bartu'nun cenazesi Fenerbahçeli futbolcuların omuzlarında taşındı.
Can Bartu'nun cenazesi Fenerbahçeli futbolcuların omuzlarında taşındı13.04.2019 11:45
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