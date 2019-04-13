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Can Bartu'nun cenazesi Fenerbahçeli futbolcuların omuzlarında taşındı

13.04.2019 11:45

83 yaşında hayatını kaybeden Fenerbahçe'nin efsane ismi Can Bartu için Ülker Stadı'nda bir tören düzenlendi. Tören sonrası Can Bartu'nun cenazesi Fenerbahçeli futbolcuların omuzlarında taşındı.


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