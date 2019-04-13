Ali Koç'tan Can Bartu'ya: “İnsanoğlu varoldukça efsaneler ölmez.” 13.04.2019 11:33

Fenerbahçe'nin 'Sinyor'u, Türk sporunun efsanelerinden biri olan Can Bartu 83 yaşında yaşında hayata gözlerini yumdu. Can Bartu için Ülker Stadı'nda Fenerbahçe yönetimi, futbol takımı ve teknik heyeti ile taraftarlarında katılım gösterdiği bir tören düzenlendi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: “Keşke derbiyi beraber, omuz omuza izleseydik. Bugün kendisini uğurlamak için burdayız. Gözün arkada kalmasın, yarın burada 50 bin Fenerbahçeli senin için olacak ve bu çocuklar senin için oynayıp, kazanacak." dedi.