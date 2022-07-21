Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev beraberliği sonrası spor yazarlarından sert sözler: Tatilini bitirmemiş arkadaş
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk mücadelesinde Dinamo Kiev ile Polonya'nın Ludz şehrindeki Miejski LKS Lodz Stadı'nda karşı karşıya geldi. İki ekibin de gol bulamadıkları karşılaşmayı usta spor yazarları değerlendirdi. Fenerbahçe'nin oyununu ve yeni transferleri eleştiren spor yazarları bazı oyuncuların tatili hala bitirmediklerini belirtti.
AHMET ÇAKAR: Yeni F.Bahçe hiç ışık vermedi
Skor iyi ama Fenerbahçe'yi hiç beğenmedim. İsmail Kartal'lı F.Bahçe'den kesinlikle daha iyi değiller hatta baskı ve istek anlamında daha kötüler. Dua etsinler Dinamo Kiev eski Dinamo Kiev değil. Yılların Kiev'i çok farklı takımdı. Belki savaş ya da oyuncu kaybı nedeniyle Kiev sıradan bir Süper Lig takımı görünümünde. Fenerbahçe'de dün gece görmediğimiz bir tek Pedro var. Ama ne Jorge Jesus, ne Bruma, ne de Lincoln, F.Bahçe'yi kaldırmış indirmiş değiller. Maça baktığımızda her iki takımın da pozisyon vermediği ya da pozisyon bulamadığı bir mücadele oldu.
Fenerbahçe'nin bana göre öyle iyi bir golcüye ihtiyacı var ki bu Pedro olur mu, olmaz mı bilmiyorum ama bal yapmayan arı gibi. Sağdan geliyorlar, soldan geliyorlar ama üretemiyorlar. Kadroya bakıyorum, "Şu oyuncu iyi ki alınmış" ya da "Şu oyuncu süper olmuş" denebilecek bir tek futbolcu yok. Aslında "Bu yorumları yapmak için çok erken" diyebilirsiniz. F.Bahçe'nin ilk resmi maçı. Bazı analizler yanlış olabilir, bunu kabul ediyorum ama ufak bir ışık görmek istiyorum, onu da maalesef göremedim.
GÜRCAN BİLGİÇ: Kontenjan
Maç öncesindeki beklentilerimizin karşılandığını gördük. Fenerbahçe isteyecek, deneyecek ama Dinamo mücadele edip, hızlı geçiş – atak deneyecekti. Jesus, iki altı numara, İsmail ve Arao ile tedbirini aldı. Merkezi kapatıp, topun kendisinde kalmasını sağlayacak formülü önemsedi. İki oyuncusundan da üst düzey verim aldı. Bir başka kilit nokta duran toplardı. Dinamo Kiev çok temaslı ve faullü oynadı. Lucescu maçın tempo kazanmasını istemiyordu, bunu sağladı.
Fenerbahçe'nin duran toplarda etkili olmasının da önüne geçti. Şans buldum sandınız ama Mircea Lucescu'nun duvarı orada hazır bekliyordu. İki maçlı etapta, deplasmana gidecek takımın risk alması gerekiyordu. Fenerbahçe ilk dakikadan itibaren sahaya koyduğu karakter ile "Burada önce benim istediğim olur" mesajını verdi, son saniyeye kadar da sürdürdü bunu.