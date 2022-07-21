Temsilcilerimizin tur için sahada! İşte Konyaspor ve Başakşehir'in 11'leri
UEFA Avrupa Konferans Ligi ikinci ön eleme turu karşılaşmasında Konyaspor BATE Borisov, Başakşehir de Maccabi Netanya ile karşılaşacak. Temsilcilerimiz, sahadan avantajla ayrılıp rövanş mücadelesinde tur biletini cebine koymaya çalışacak. Teknik direktörler İlhan Palut ve Emre Belözoğlu'nun sahaya süreceği isimler de netleşmeye başladı. İşte karşılaşmaların muhtemel 11'leri
21.07.2022 18:25 - Son Güncelleme: 21.07.2022 18:25
BATE Borisov ile karşılaşacak Konyaspor ve Maccabi Netanya ile karşılaşacak olan Başakşehir, tur için avantajlı skoru kapmaya çalışacak.
Konyaspor'un maçı Rusya-Ukrayna savaşı dolayısıyla Konya'da oynanacak ve tribüne seyirci alınmayacak.
Konyaspor - BATE Borisov maçı saat 22:00'de A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak. 20:45'te başlayacak olan Başakşehir'in karşılaşması ise TRT Spor'dan canlı takip edilebilecek.