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Haberler Spor Temsilcilerimizin tur için sahada! İşte Konyaspor ve Başakşehir'in 11'leri

Temsilcilerimizin tur için sahada! İşte Konyaspor ve Başakşehir'in 11'leri

UEFA Avrupa Konferans Ligi ikinci ön eleme turu karşılaşmasında Konyaspor BATE Borisov, Başakşehir de Maccabi Netanya ile karşılaşacak. Temsilcilerimiz, sahadan avantajla ayrılıp rövanş mücadelesinde tur biletini cebine koymaya çalışacak. Teknik direktörler İlhan Palut ve Emre Belözoğlu'nun sahaya süreceği isimler de netleşmeye başladı. İşte karşılaşmaların muhtemel 11'leri

takvim.com.tr
21.07.2022 18:25 - Son Güncelleme: 21.07.2022 18:25
Temsilcilerimizin tur için sahada! İşte Konyaspor ve Başakşehir’in 11’leri

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında temsilcilerimiz Konyaspor ve Başakşehir sahaya iniyor.

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Temsilcilerimizin tur için sahada! İşte Konyaspor ve Başakşehir’in 11’leri

BATE Borisov ile karşılaşacak Konyaspor ve Maccabi Netanya ile karşılaşacak olan Başakşehir, tur için avantajlı skoru kapmaya çalışacak.

Temsilcilerimizin tur için sahada! İşte Konyaspor ve Başakşehir’in 11’leri

Konyaspor'un maçı Rusya-Ukrayna savaşı dolayısıyla Konya'da oynanacak ve tribüne seyirci alınmayacak.

Temsilcilerimizin tur için sahada! İşte Konyaspor ve Başakşehir’in 11’leri

Başakşehir ise rakibini Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda ağırlayacak.

Temsilcilerimizin tur için sahada! İşte Konyaspor ve Başakşehir’in 11’leri

Konyaspor - BATE Borisov maçı saat 22:00'de A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak. 20:45'te başlayacak olan Başakşehir'in karşılaşması ise TRT Spor'dan canlı takip edilebilecek.

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